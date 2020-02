Oberligamannschaft gewinnt am Doppelspieltag beide Spiele und bleibt an der Tabellenspitze

Mit einem 7:1 Sieg beim TuS Friedrichsdorf am Samstag – und einem 8:0 Heimsieg am Sonntag gegen den Gladbecker FC 2 verteidigte die Grün-Weiße Erstvertretung die Tabellenführung in der Oberliga Nord.



Oberligadebut für Janik Lange

Zum ersten Mal kam dabei Janik Lange zum Einsatz, der turnusmäßig für die zweite Mannschaft aufschlägt. An beiden Tagen bestritt er jeweils das zweite Herrendoppel – und konnte überzeugen. Beim TuS Friedrichsdorf reichte es an der Seite von Boi Roluf Schröder jedoch noch nicht zum Sieg: In einem engen Dreisatzmatch konnten die Lokalmatadore Joris Krückemeier und Sven Leitfeld den Ehrenpunkt mit 19:21, 22:20 und 21:19 für Friedrichsdorf holen. Am Sonntag spielte Lange dann zu Hause an der Seite von Leander Adam gegen Johann Burmester und Maximilian Große-Kreul vom Gladbecker FC 2. Nach wiederum drei Sätzen (21:18, 20:22 und 21:15) konnte Lange seinen ersten Matchpunkt in der Oberliga verbuchen. Mit einem Sieg am 7. März beim TV Datteln könnte der Aufstieg in die Regionalliga dann für Grün Weiß bereits vorzeitig fest gemacht werden.



Alle Grün-Weiß Mannschaften erfolgreich

Die Zweitvertretung hatte bereits am Freitag in der Landesliga gegen den DSC Kaiserberg 5:3 gewonnen und hat rechnerisch auch noch die Möglichkeit in die Verbandsliga aufzusteigen, muss aber auf einen Ausrutscher des Tabellenführers aus Osterfeld hoffen.

Die dritte Mannschaft gewann am Samstag zu Hause mit 7:1 gegen Grün Weiß Holten und kletterte damit gleich zwei Tabellenplätze nach oben und steht nun auf einem abstiegssicheren vierten Tabellenplatz in der Bezirksliga.

Die vierte Mannschaft gewann ebenfalls zu Hause gegen Rot Weiß Borbeck mit 7:1 und rangiert auf Tabellenplatz vier der Bezirksklasse.

Die fünfte Mannschaft konnte zwar in der benachbarten Bezirksklasse mit 6:2 gegen den TSV Viktoria Mülheim gewinnen, kann aber den Abstieg nicht mehr verhindern.

Alle Ergebnisse im Detail:

https://www.turnier.de/sport/league/club?id=90C87F62-E73A-4037-9A55-E33A01FEA716&club=231