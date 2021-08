Erste größere Veranstaltung im Sportpark Styrum

Am Samstag, 14. August, fand im Sportpark Styrum die erste große Sportveranstaltung seit Pandemie-Ausbruch statt: Eine Calistenics-Veranstaltung unter dem Namen „German Calisthenics League“ in Kooperation mit dem Deutschen Calisthanics- und Streetlifting-Verband und dem Mülheimer SportService (MSS). Calistenics umfassen das Repertoire des klassischen Geräteturnens und diverse akrobatische Übungen.

Etwa 45 aktive Sportler haben sich von 11 bis 16.30 Uhr in den Kategorien „Younger“, „Actives“ (Alter: 18 bis 36) und „Masters“ (Ü36) gemessen. Die Besonderheit an dieser Sportart ist es, sich persönlich körperlich und kräftemäßig zu steigern, so Jonathan Thomas (MSS). Jonathan Thomas: „Freestyle-Shows sind turnerisch und mit Kraftsport verbunden.“ Jeder Sportler entwirft seine eigene Kür im Wettbewerb. Bewertet werden die Schwerpunkte Kraft, Dips (am Barren aufstützen), Klimmzüge und sogenannte Pistol-Squards, einseitige Kniebeugen. In die Bewertung ein fließt die Kombination und die Gesamtheit der Kür.

In der Kategorie „Younger“ (U18) haben zwei Styrumer Schüler der Willy-Brandt Schule teilgenommen - Paul und Leon. Letzterer konnte den 2. Platz in seiner Kategorie ergattern. Tristan, ein Junge aus Dümpten, macht den 3. Platz in dieser Kategorie. „Damit war Mülheim ganz gut vertreten,“ so Jonathan Thomas (MSS). Den 2. Platz in der Kategorie „Actives“ erzielte MSS-Coach Osama aus Essen. Den 1. Platz in der Kategorie „Masters“ machte die einzige Dame aus Essen. Auch die zahlreichen Zuschauer waren begeistert von dieser besonderen Show.

Im Sommer 2020 wurde die Calisthenics-Anlage in Betrieb genommen. Sie besteht aus waagerechten und senkrechten Stangen. Die Sportart trainiert vor allem mit dem eigenen Körpergewicht. Wer sich für diese Disziplin interessieren sollte: Regelmäßig findet mittwochs abends ein Calistenics- und Fitnesstreff von 18.30 bis 20 Uhr statt. Mehr dazu und zu anderen Sportangeboten des MSS finden sich auf der Internetseite des Sportparks Styrum.