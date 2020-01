In der Nacht vom Sonntag auf Montag findet der 54. Super Bowl statt. Die Mülheim Shamrocks verfolgen dieses Großereignis mit Freunden und denen, die es noch werden wollen in der Filmpassage im Forum. Bei gutem Sound, fachkundigem Publikum und guter Verpflegung steht uns sicherlich eine sehr schöne Nacht bevor.

Ab 22:30 Uhr begrüßen wir unsere Mitstreiter und alle begeisterten, auch vereinsfremde Personen, im Foyer der Filmpassage.

Selten hatte eine Super Bowl Paarung für soviel Diskussionen gesorgt, wie der diesjährige. Mit den San Franzisco 49ers steht eine Traditionsmannschaft im Finale. Der Pressesprecher Steffen Postel hält den Finaleinzug für gerechtfertigt:“ So eine kompakte Mannschaft, die schon die ganze Saison überzeugen konnte, hat nach vielen Jahren des Wiederaufbaus endlich wieder zur alten Stärke gefunden. Nach 1994 wird es mal wieder Zeit, die Schüssel wieder an die Westküste zu holen.“ Geschäftsführer der Shamrocks Sebastian Winkler hält dagegen. „Ich wünsche mir einen Sieg der Chiefs. Andy Ried ist ein hervorragender Headcoach und hat es zum zweiten Mal in das Finale geschafft. Ich bin selbst Trainer und weiß, wie hart der Job ist. Daher würde ich mich freuen, wenn er für seinen jahrelangen Einsatz für diesen Sport belohnt wird und den Super Bowl gewinnt.“

Nach dem Ausscheiden der Patriots und der Ravens, die sicherlich die Hälfte aller Fans auf dem Zettel hatten, wurden die Sympathien neu verteilt, wenn auch nur für den Super Bowl. Diese zwei Lager kann man auch bei den Footballspielern der Shamrocks finden. „Wir werden in der Finalnacht erbittert kämpfen und unseren Favoriten anfeuern.“, so der Pressesprecher.

Hinweise zur Veranstaltung und zum Verein findet man auf https://www.muelheim-shamrocks.de/.

GO SHAMROCKS