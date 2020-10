Das erfolgreiche Sportprogramm wird im Oktober neu aufgelegt Eigentlich war das Projekt „Sport im Park“ für dieses Jahr bereits beendet. Doch der Mülheimer SportService (MSS) und der Mülheimer Sportbund (MSB), bieten erstmals spontan im Oktober eine zweite Auflage an: Sport im Park „Herbstedition“

Für den Zeitraum zwischen dem 5. Oktober und dem 1. November werden wöchentlich fünf verschiedene Sporteinheiten über Mülheim verteilt angeboten. Aufgrund der positiven Resonanz aus dem Sommer hoffen die Veranstalter, dass auch in der kälteren Jahreszeit erneut zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den Übungsleitungen ins Schwitzen kommen werden.

Los geht es am Mittwoch, 7. Oktober, mit Drachenbootsport. Bei Einbruch der Dämmerung werden die Paddlerinnen und Paddler aufs Wasser geschickt. Keine Angst: Die Übungsleiter haben Erfahrung mit dieser Jahreszeit. Zudem stärkt das Training in der Dämmerung die Sinne für das Gleichgewicht und die räumliche Orientierung. Treffpunkt ist immer das Bootshaus der DJK-Ruhrwacht um 18.30 Uhr.

Entspannung mit Yoga & Qigong

Wer es entspannter haben möchte, kann donnerstags zum Hatha Yoga um 18 Uhr ins Luisental kommen. Körper, Konzentration und Atmung werden hierbei trainiert. Nach der Trainingsstunde sollte sich der Körper deutlich erholter anfühlen.

Wem Yoga wiederum zu ruhig ist, der hat am Donnerstag auf dem Sportplatz am Kahlenberg die Möglichkeit, seine Ausdauer zu verbessern. Die Routen des Lauftreffs werden an die Gruppe angepasst, so dass jede Woche neue Wege gewählt werden. Jeweils um 18 Uhr startet die Laufgruppe.

Im Uhlenhorst können am Samstagmorgen, 10. Oktober, um 11 Uhr Yoga und Meditation im Wald ausprobiert werden. Bei einem Waldspaziergang werden Entspannungsübungen und Atemtechniken eingebunden.

Die Woche endet am Sonntag mit Taijiquan/ Qigong. Runde, fließende Bewegungen lassen die Prinzipien von Yin und Yang erkennen. Körper und Geist werden in Einklang miteinander gebracht. Der Kurs geht immer anderthalb Stunden von 11 bis 12.30 Uhr. Den Flyer gibt es unter www.sport-im-park.info

Hinweis: Da das Projekt in diesem Jahr nur unter bestimmten Hygiene-Maßnahmen stattfinden kann, werden alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen gebeten, sich an die entsprechenden Vorgaben zu halten, die auf der Internetseite vermerkt sind. Wenngleich „Sport im Park“ ein kostenloses Angebot ohne Voranmeldung ist, wird darauf hingewiesen, dass eine Teilnahme ohne das Hinterlassen der Kontaktdaten ausgeschlossen ist. Einen entsprechenden Vordruck gibt es ebenfalls auf der Internetseite.