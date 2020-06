Am kommenden Montag, 15. Juli, startet das neue Angebot von "Sport im Park". Bis zum 30. August können Sportbegeisterte an den kostenlosen Kursen teilnehmen, die Open-Air auf Grünflächen und in Parks in Mülheim angeboten werden.

Möglich machen das kostenlose Angebot der Mülheimer SportServiec (MSS) und der Mülheimer Sportbund (MSB), unterstützt von innogy und AOK RHeinland/Hamburg. Auch wenn das Angebot in Zeiten der Corona-Pandemie etwas verändert durchgeführt wird, so ist man froh, es dennoch anbieten zu können. Gerade an der frischen Luft gibt es viele sportliche Möglichkeiten, ohne dabei die Gesundheit zu gefährden.

Aus diesem Grund bitten die Kooperationspartner darum, dass sich die Teilnehmer an entsprechende Hygienemaßnahmen halten. Auch wenn das Angebot kostenlos und ohne Anmeldung ist, ist eine Teilnahme oder Hinterlassen der Kontaktdaten ausgeschlossen (bestenfalls geschieht dies im Vorfeld unter www.sport-im-park.info).

Hygienemaßnahmen beachten

Für eine problemlose Durchführung gibt es einige Regeln zu beachten: Der geltende Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Die Hust- und Niesetikette ist zu beachten, bewusster Körperkontakt zu vermeiden. Bei leichten Krankheitssymptomen sollte man auf die Teilnahme verzichten. Ein längeres Verweilen von mehr als zehn Personen vor und nach der Sporteinheit ist untersagt. Natürlich sollten vor und nach dem Sport – wenn möglich – die Hände gewaschen oder desinfiziert werden.

Von Stand-Up-Paddeling bis Bodyshape Yoga

Auf diese Weise können die Bürger auch einmal in Sportarten schnuppern, die sie noch nicht kennen, oder einfach die Bewegung im Freien genießen.

Trotz Corona konnten 18 verschiedene Sportarten gewonnen werden. Neben den Klassikern wie Radfahren und Nordic Walking können auch neuere Sportarten wie Stand-Up-Paddeling und Bodyshape Yoga ausprobiert werden.

Ohnehin kommen Yogis auf ihre Kosten: Es stehen Yin und Yang Yoga, Hatha Yoga, Kundalini Yoga, Bodyshape Yoga und klassisches Yoga zur Auswahl - das Entspannungsangbeot ergänzen Taijiquan/Qigong, Meditation im Wald und ein entspanntes Bewegungsprogramm.

Wer es lieber etwas schneller mag, kann sich beim Zumba, Pilates oder bei einem bunten Fitnessmix austoben. Für die besonders Aktiven stehen außerdem ein Rad- sowie ein Lauftreff, Drachenbootsport oder Stand-Up Paddeling auf dem Programm. Frühe Vögel können mit Nordic Walking in den Tag starten.

Die Info-Flyer zu "Sport im Park" sind an vielen öffentlichen Orten wie der Touristinfo, Schollenstraße 1, ausgelegt, und im Internet unter www.sport-im-park.info abrufbar.