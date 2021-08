Fünf Kanusiege für die DJK Ruhrwacht in Friedrichsfeld

Bei der Kanuregatta in Friedrichsfeld sicherten sich die Kanurennsportler der DJK Ruhrwacht Mülheim e.V. fünf Siege sowie je vier Silber- und Bronzeplatzierungen. Auf dem Wesel-Dattel-Kanal führte der Veranstalter alle Rennen über die 150m Sprintstrecke durch und integrierte zudem Geschicklichkeitsrennen in Wander- und Polobooten in das Wettkampfprogramm.

Im Einer-Kajak der Jugend übernahm Elias Reiß vom Start weg die Führung des Rennes und schob seine Bootsspitze sicher als Sieger über die Ziellinie. Ihm folgte auf Rang zwei sein Vereinskollege Yannick Glittenberg. Auch Miguel Heckhoff führte in der Schülerklasse sein Rennen von Beginn an und sicherte sich den Sieg mit deutlichem Vorsprung vor der Konkurrenz. Im Wettbewerb der Poloboote erkämpfte sich Marc Klahr bei den Junioren unangefochten den Sieg. Marc konnte zudem bei den Junioren im Einer-Kajak den zweiten Platz erpaddeln. Im Rennen der Poloboote rückwärts siegte bei den Junioren Jakob Vöing, der zusätzlich im Wettbewerb der Vierer-Kajak in einer Renngemeinschaft mit dem Kanu Club Friedrichsfeld einen 1. Platz erpaddeln konnte.

Einen zweiten Platz sicherten im Zweier-Wanderboot Andreas und Yannick Glittenberg. Weitere zweite Ränge im Poloboot belegten Yannick Glittenberg in der Jugendklasse sowie Philipp Kahse bei den Schülern.

Dritte Plätze folgten durch die Schülerin Madeline Heumann ( Poloboot Schüler B und Einer-Kajak) sowie Lilith Tschätsch (Poloboot Schüler A).