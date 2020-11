Am Martinstag hatte die Vereinte Evangelische Kirchengemeinde die Bewohner der Seniorenwohnanlage Scharpenberg zum Gänseessen eingeladen. Rund 100 Portionen Brust, Klösse und Rotkohl hatte das Team des Restaurant Mausefalle zubereitet. Diese wurden zur Mittagszeit von Pfarrerin Annegret Cohen und Pfarrer Justus Cohen mit ihrem Team in die Seniorenwohnanlage Scharpenberg geliefert und eigenhändig bis an die Wohnungstüren gebracht. Die Empfänger freuten sich über das Zeichen der Verbundenheit. Der leckere Gruß war auch ein Trost. Denn die gewohnten Gemeinschaftsaktionen mussten im November ausfallen.

Foto:PR-Fotografie Köhring