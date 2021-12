Galopp am Raffelberg

Der traditionelle Renntag am 2. Weihnachtstag auf der Galopprennbahn in Mülheim-Raffelberg lockte nicht nur uns, sondern auch ca. 3000 weitere Besucher an die frische Luft.

Bei bestem Wetter ließ es sich wunderbar fotografieren. Ein krönender Abschluss der Grasbahn-Saison in Mülheim.

Die Ergebnisse:

1. Rennen - Bayarsaikhan Ganbat mit „A Kind Magic“

2. Rennen - Antonia von der Recke mit „Smudo“

3. Rennen - Antonia von der Recke mit „Camarov“

4. Rennen - Bruce Hellier mit „Vinicius“

5. Rennen - Bruce Hellier mit „Seqania“

6. Rennen - Cecilia Müller mit „Esprit de Corps“

7.Rennen - Ronny Bonk mit „Herr Juergensen“

8. Rennen - Andre Best mit „Dynamite Star“

In der kommenden Saison plant der Rennclub Mülheim neun Rennen; los geht es dann wieder am Sonntag, den 27. Februar 2022.

Text: Manuela Wilms

Fotos: Manuela Wilms, Wolfram Wilms, Peter Braczko