Am 2. September startet ein besonderes Angebot aus dem Bereich Gesundheits- und Präventionssport beim Tanz Turnier Club (TTC) Mülheim. Das „AlltagsTrainingsProgramm“ (ATP) wendet sich an Frauen und Männer ab 60 Jahren – Sportanfänger sowie Wiedereinsteiger – und vermittelt Übungen, die sich als Bewegungs- und Trainingsmöglichkeit einfach in den Alltag integrieren lassen. Der Kurs findet immer donnerstags um 15.30 Uhr in den Clubräumen an der Zeppelinstraße 193 statt und umfasst 12 Einheiten zu 60 Minuten. Die Kosten betragen 84 € pro Person; die erste Stunde wird als kostenlose Probestunde angeboten. Anmeldungen erfolgen über ATP-Übungsleiter Peter Schemkes unter peter-schemkes@ttc-muelheim.de oder Tel. 02066 4695876.