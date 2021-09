Mülheimer Talente in der DBV - Auswahl

Vom 3. - 9. September finden im slowenischen Podcetrtek die Europameisterschaften der Altersklasse U17 statt. Insgesamt sind 32 Nationen im Wettbewerb vertreten. Mit im deutschen Kader sind die grünweißen Nachwuchstalente Alexander Becsh und Philipp Volovnik. Vom TSV Heimaterde steht Cara Siebrecht im Aufgebot.

Am Freitag gegen England

Am kommenden Freitag, 18:00 Uhr startet das DBV-Team gegen England in das Mannschaftsturnier in der Gruppe 8. Die weiteren Gruppengegner sind am Samstag Norwegen und am Sonntag die Ukraine. Die Team EM geht nach der Gruppenphase noch bis zum 7. September. Titelverteidiger ist Dänemark.

Am 8. und 9. September geht es dann um die Medaillen in den Individualdisziplinen.



Alle Mannschaften: hier

Alle Spiele im Stream