Noah Mosko in Berlin unter den Top Ten

Am vergangenen Wochenende (1.-2. Februar) hatte der Deutsche Badmintonverband den Nachwuchs der Altersklassen U11 – U13 zum zweiten A-Ranglistenturnier des Jahres nach Berlin eingeladen. Vom VfB Grün-Weiß Mülheim war Noah Mosko im Jungeneinzel U13 am Start. Mit zwei Siegen und einer Niederlage in der Gruppenphase konnte sich Mosko für die KO-Runde qualifizieren, wo er in der ersten Runde auf Fabio Langer vom Badmintonverein Marienberg traf. In fünf spannenden Sätzen konnte Mosko das Match gewinnen (11-8, 8-11, 11-13, 11-5, 11-8). In der nächsten Runde war dann nach vier Sätzen gegen Kjell Vater vom SSW Hamburg Endstation. Am Ende wurde es ein neunter Rang aus einem 40er Starterfeld. Ein Ergebnis, mit dem Mosko durchaus zufrieden sein konnte.

Weitere Informationen:

https://www.turnier.de/sport/winners.aspx?id=8A4E9DB8-0DFD-41CE-AAC0-4FD7DDF8C803

C-Ranglistenturnier in Mülheim

In der heimischen innogy-Halle fand gleichzeitig ein Doppel-/Mixedranglistenturnier U11 – U19 auf Bezirksebene statt. Gastgeber war der TSV Heimaterde. Erwartungsgemäß gingen hier viele Podestplätze an Kinder und Jugendliche aus Mülheimer Vereinen.

Für den VfB Grün-Weiß Mülheim waren dabei erfolgreich:

U11

Jonathan Hollenberg gewann zusammen mit Tianlang Leo Gao (1.BVM) das Jungendoppel U11. Da in dieser jüngsten Altersklasse keine weiteren Wettbewerbe zustande kammen, starteten einige Kinder in der nächsthöheren Altersklasse.



U13

In der Altersklasse U13 gewann Dana Arnold an der Seite von Fiete Nierhoff (TSV Heimaterde) das Mixed. Zweite wurden Jonathan Hollenberg und Hannah Kolodzie (beide VfB GW). Arnold und Kolodzie gewannen zusammen das Mädchendoppel U13 vor Leni Klara Bonnemann an der Seite von Marlene Sufryd (1.BVM).

U19

Im Mixed U19 wurden Ben Oberpichler und Marlene Krauthausen Dritte. Gleiches gelang im Mädchendoppel Anna Bonnemann mit ihrer Partnerin Emily Folgmann (1.BVM).

Weitere Informationen:

https://www.turnier.de/sport/winners.aspx?id=DEC74827-1461-4572-AD38-6DFF42F8AA07