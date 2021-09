Boule/Pétanque "Halbzeit der Liga-Saison 2021"

Nachdem in 2020 Corona-bedingt keine Ligaspiele ausgetragen werden konnten, ist in 2021 jetzt nach dem 2. Spieltag Halbzeit der Liga-Saison von insgesamt 4 Spieltagen.

Klassenhöchster Mülheimer Verein in der NRW-Liga (eine Liga unter der Bundesliga) ist der SV Siemens Mülheim. Einem Sieg und einer Niederlage am 05.09. folgten nun gestern 2 Siege und eine Niederlage, was mit insgesamt 3:2 Siegen einen gesicherten Platz im Mittelfeld bedeutet.

In der unter der NRW-Liga angesiedelten Regionalliga Nord spielt die 2. Mannschaft des SV Siemens. Nach ausgeglichenem Start mit 1:1 am 1. Spieltag folgten nun gestern drei Niederlagen, so dass sich das Team mit insgesamt 1:4 Siegen jetzt an vorletzter Stelle wiederfindet.

In der Bezirksliga Ruhrgebiet sind neben Aufsteiger Turnerschaft Saarn die Teams von Siemens 3 und 4 vertreten. Den 2:0 Siegen am ersten Spieltag ließen die Saarner gestern wiederum 2 Siege bei nur einer Niederlage gegen den Top-Favoriten Kettwig 2 auf dessen heimischer Boule-Anlage folgen. Mit insgesamt nun 4:1 Siegen ein geglückter Einstand für die Saarner in der neuen Klasse. Siemens 3 rangiert nach insgesamt 3:2 Siegen im Mittelfeld, während Siemens 4 mit insgesamt 1:4 Vorletzter ist.

In der Bezirksklasse B Ruhrgebiet spielen der Raffelberger Pétanque Verein und der Boule Club Mülheim. Die Raffelberger befinden sich mit insgesamt 2:3 Siegen im unteren Bereich der Tabelle, das neu formierte Team des BC steht mit 0:5 mit leeren Händen am Ende der Tabelle und ist somit stark abstiegsgefährdet.

In der Kreisliga B Ruhrgebiet schlägt sich das neu gegründete Team 2 der Turnerschaft Saarn bravourös. Dem 1:1 am ersten Spieltag folgten nun gestern zwei Siege, was insgesamt 3:1 Siege bedeutet und für den letzten Spieltag nach oben noch alles offenlässt.