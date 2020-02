Weiterhin auf Erfolgskurs in der deutschen Spitze steuern die beiden Heimaterde-Talente Marie Fein und Lea Strünkmann. Eine weitere Medaille für die inzwischen beachtliche Sammlung erspielte sich Marie bei der zweiten Deutschen A-Rangliste in Berlin. Nach Bronze in Ilmenau sicherte sich die Zehnjährige erneut Bronze im Mädchendoppel an der Seite von Juna Bartsch (SC Union Lüdinghausen).

Lea wurde zusammen mit der Berlinerin Lea Glaschke Fünfte. Im Einzel trafen Lea und Marie im Achtelfinale aufeinander. Lea behielt in fünf Sätzen knapp die Oberhand und wurde schließlich Fünfte, Marie Neunte.Auch Ian Hosenfeld trat die Reise nach Berlin an. Im U11er-Feld konnte er einen Sieg erzielen, schied aber in der Gruppenphase aus.