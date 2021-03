Von RuhrText

Am Montag veröffentlichte der Tennisverband Niederrhein die Termine für die Mannschaftsmeisterschaften 2021. Los geht es bereits am 24. April. Dann betritt das Damenteam des TK Heißen Neuland. Erstmalig tritt es auf Verbandsebene an. Zum Auftakt in der 2. Verbandsliga steht ein Heimspiel auf dem Programm. Gegner ist ab 14 Uhr die Zweitvertretung des TC Sportpark Moers-Asberg. Doch aufgrund der steigenden Corona-Zahlen herrscht bei den Tennisspielern gerade in den vergangenen Tagen wieder die Unsicherheit, ob der Saisonstart überhaupt wie geplant über die Bühne gehen kann.

Der Neuling hat in der Saison 2019 ungeschlagen den Aufstieg aus der Bezirksliga geschafft. „Wir waren nur mit Spielerinnen aus den eigenen Reihen erfolgreich. Darauf sind wir sehr stolz. Und nun sind wir im Hinblick auf die anstehende Saison auch voller Vorfreude“, sagt Laura Lehmann, Teamkapitänin und Nummer eins im Heißener Aufgebot. Im vergangenen Jahr verzichteten die TKH-Damen auf den Start in der 2. Verbandsliga. Sie nahmen das Angebot des Tennisverbandes an, aufgrund der Corona-Pandemie einen folgenlosen Rückzug von der Mannschaftsmeisterschaft zu vollziehen. Nun geht es also am 24. April los. Die weiteren Heimspiele finden am 15. Mai (14 Uhr, gegen den TV Jahn Hiesfeld) und am 12. Juni (14 Uhr, gegen den Post SV Düsseldorf) statt. Auswärts treten die Heißenerinnen am 1. Mai (9 Uhr, beim TC Essen-Schellenberg) und am 8. Mai (14 Uhr, beim TC Stadtwald Hilden II) sowie am 19. Juni (14 Uhr, beim TK Rot-Weiß Kempen) an. Die Mülheimerinnen werden mit einem unveränderten Aufgebot an den Start gehen — an den Positionen eins bis sechs mit Laura Lehmann, Elisa Kolodziej, Lisa Wimschulte, Vivien Lehmann, Jeanette Stangier und Lea Kolodziej. Das Ziel lautet Klassenerhalt.

Drei weitere Teams aus Heißen kämpfen auf Verbandsebene um Meisterschaftspunkte. Erstmals treten die U18-Juniorinnen in der Verbandsliga an. Sie belegten in der vergangenen Saison in der Bezirksliga den zweiten Rang und schafften damit den Aufstieg. Das ranghöchste TKH-Team bilden die Damen 60, die in der Niederrheinliga an den Start gehen. Frisch aufgestiegen sind auch die Damen 50, die nun in der 2. Verbandsliga ihr Glück versuchen werden.

Renovierung im Winter

Der Verein von der Blücherstraße bereitet sich gerade intensiv auf den Start der Sommersaison 2021 vor. Im Winter ist das Vereinsheim „PlatzSieben“ renoviert worden. Zudem wurde die Terrasse neu gestaltet. In wenigen Tagen werden die Plätze aufbereitet, so dass schon bald auf ihnen gespielt werden kann. Dann hoffen die Mitglieder auf bestes Tenniswetter, um sich in den dann noch etwa drei verbleibenden Wochen auf die Mannschaftsmeisterschaften gewissenhaft vorbereiten zu können. Und dann stellt sich noch die Corona Frage. Lassen die Verordnungen Mannschaftstennis zu? Laura Lehmann meint: „Wir wären bereit. Nach der Pause im vergangenen Jahr sind wir nun besonders motiviert. Es kann losgehen!“ Die Saison ist geplant, der Start Ende April steht aber auch in diesem Jahr in den Sternen.