Am vergangenen Wochenende, des 26. Und 27.September ging es für die Formationen aus dem Tanzhaus Mülheim, Tanzschule Ritter, zur lang ersehnten ersten Westdeutschen Meisterschaft des Jahres nach Wesel.

Das Bangen und Warten, dass in diesem Jahr überhaupt eine Meisterschaft stattfindet, hat die Tänzerinnen und Tänzer in den letzten Monaten aber nicht ansatzweise davon abgehalten, intensiv und konzentriert zu trainieren – und der Fleiß hat sich absolut ausgezahlt!

Vom Minikid bis zum Erwachsenen erfolgreich



Gleich am Samstagmorgen siegten die Lil‘ TSR Dancers in der Alterskategorie der MiniKids. Wenig später hieß es erneut „der Westdeutsche Meister Titel geht nach Mülheim“ – diesmal an die

Beat Shakers, die nun das erste Jahr in der höheren Alterskategorie der Kids starteten.

Das Gleiche spielte sich nochmal bei den Juniors 1 ab. Nachdem die TR Basics in der vergangenen Saison bei den Kids ungeschlagen blieben, setzten sie ihre Siegesserie nun bei den Juniors 1 fort und ertanzten sich erneut den Westdeutschen Meister Titel.

Bei den Juniors 1 gab es sogar direkt einen Mülheimer Doppelsieg - nur knapp hinter den Mädels landeten die Diamond Hell Dogs auf dem 2. Platz.

Am Sonntagmorgen gab es dann erneut einen Doppelstart der TSR Dance Academy,

diesmal bei den Juniors 2. Am Ende hieß es Westdeutscher Meister für die Baddest Females und Platz 3 für die Fabulous Devils. Den Abschluss einer ungeschlagenen Mülheimer Siegesserie in Wesel machte die Formation the Bond. bei den Erwachsenen.