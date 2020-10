Am letzten Samstag, dem 03.10.2020, begannen, unter strengen hygienischen Auflagen und ohne Zuschauer, die diesjährigen NRW-Meisterschaften der Elite im olympischen Boxen in Borgholzhausen (Westfalen).

Etliche vorgesehene Paarungen fielen an diesem Tag beruflichen oder gesundheitlichen Gründen zum Opfer, so dass in dieser Wettkampfveranstaltung auf Dümptener Seite lediglich Isabell Thiere ihr Können unter Beweis stellen musste.

Sie traf in einem vorgezogenen Halbfinale des Halbweltergewichts der Frauen auf die amtierende Mittelrheinmeisterin Franziska Bauer vom SC Colonia Köln.

Isabell startete zuletzt im Februar diesen Jahres und bedingt durch die Corona-Pandemie waren für sie keine vorherigen Wettkämpfe mehr möglich gewesen.

Von „Ringrost“ war ihr jedoch mit Gongschlag zu ersten Runde nichts anzumerken. Sie übernahm die Kampfführung, setzte Ihre Kontrahentin permanent unter Druck, überbrückte die Distanz und setzte sehenswerte Treffer.

Immer wieder stellte sie die Kölnerin an den Seilen oder in der Ecke um mit schönen Kombinationen zu punkten.

Alle drei Runden zeichnete sich dasselbe Bild ab und die Dümptenerin bestimmte das Geschehen im Ring. Zwischenzeitlich etablierte Isabell ihren Uppercut, so dass die Kölnerin auch „zeitnehmen“ musste und angezählt wurde.

Nach drei dominanten Runden stand fest: Einstimmige Siegerin nach Punkten: Isabell Thiere!

Isabell löste damit ihr Ticket für das Finale für die NRW-Meisterschaften, welche am Sonntag, dem 11.10.2020, in Pulheim stattfinden.

Die Möglichkeit für das Finale besteht ebenfalls für Chris Marco Eloundou und Hadi Nasef, welche ihre Halbfinale am kommenden Samstag, dem 10.10.2020, in Pulheim bestreiten.