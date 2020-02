Jahreshauptversammlung der DJK Ruhrwacht am 5. März 2020

Die DJK-Ruhrwacht e.V. lädt am Donnerstag, den 5. März 2020 alle Vereinsmitglieder zur diesjährigen Jahreshauptversammlung um 19.00 Uhr ein. Sie findet im Bootshaus an der Mintarder Straße 19 in Mülheim an der Ruhr statt. Unter anderem steht auf der Tagesordnung „Neuwahlen zum Vorstand“.

Außerdem werden auf der Versammlung Ehrungen für langjährige Mitglieder durchgeführt.