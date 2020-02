Jetzt zum 24. Mülheimer Drachenboot-Festival 2020 anmelden - Frühbucherrabatt sichern

Am 05. und 06. September 2020 heißt es zwischen Schloß- und Eisenbahnbrücke in der Ruhrarena zu Mülheim, zum 24ten mal beim Mülheimer Drachenboot-Festival wieder „Are you ready - Attention – go“.

Bis 1. Juni 2020 noch Frühbucherrabatt sichern

Es gibt zwei Bootsklassen beim 24. Mülheimer Drachenboot-Festival.

20 Personen und 12 Personen.

In der MIXED-Klasse sind in jedem Team mind. 6 Frauen Pflicht.

In der OPEN-Klasse in den beiden Rennklassen ist keine Frauen-Quote vorgeschrieben.

Für Jugendliche bis zum Jahrgang 2002 wird am Sonntag, 06. September 2020 ein Jugend Mixed Cup angeboten. Mindestens 6 Mädchen müssen aktiv im Boot mitpaddeln. Hier können sich auch alle Schulen mit einem Team anmelden.

Jede Mannschaft absolviert insgesamt 4 Rennen.

Jedem Team wird eine Trainingseinheit am 22. oder 23. August 2020 im Rahmen des Trainingswochenendes angeboten.

Die Anmeldeunterlagen zum Drachenboot-Festival stehen ab sofort zum Download unter www.drachenboot-muelheim.de zur Verfügung oder können per E-Mail an drachenbootfestival@djk-ruhrwacht.de angefordert werden.

Wer sich bis zum 1. Juni 2020 anmeldet erhält einen gestaffelten Frühbucherrabatt.



Eine Onlineanmeldung zum Drachenboot-Festival ist hier möglich!

Informationen zum Drachenboot-Festival erteilt auch die Geschäftsstelle der DJK Ruhrwacht, Mintarder Straße 19, 45481 Mülheim, dienstags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr persönlich oder telefonisch unter 0208-483071.