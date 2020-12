„Jedes Jahr ein Marathon - bis ich 80 werde“, so lautete die Aussage von Jörg Knappe vom DJK-VfR Saarn vor knapp 30 Jahren. Das mit dem Alter kann man nicht beeinflussen, aber von der Corona-Pandemie wollte er sich nicht von seinem Vorhaben abbringen lassen. Und sein Lauf-Kumpan Werner Krebs unterstützte ihn.

Bei einem gemeinsamen Essen im September fiel spontan die Entscheidung: Ein eigener Marathon wurde geplant! Zügig wurde ein Trainingsplan erstellt und die Strecke festgelegt. Bis zum Start Ende November war die Zeit knapp.

Am Freitag, 27. November, herrschte bestes Marathon-Wetter. Nach einem kurzen Fotoshooting, ließen es sich einige Nachbarn nicht nehmen, die Läufer um 10.30 Uhr auf die Strecke zu verabschieden.Für die Läufer war alles bestens, das Wetter, die Strecke und die Verpflegung rollte heran bei „Handheben“ – wie bei der Tour de France. Mit den Begleit-Fahrradfahrerinnen Sonja Krebs und Ursula Knappe ging es immer rund um die Regattabahn in Duisburg. Nach 42,195 km in 3:51,00 Stunden und ohne große Probleme trotz der kurzen Vorbereitung liefen Werner Krebs und Jörg Knappe ins Ziel.

Und wieder warteten die Nachbarn – Corona-konform mit Abstand – jubelten sie den Läufern zu und empfingen sie mit kühlen Getränken, Obst und Kuchen.