Beim Kaderlehrgang des Westfälischen Turnerbundes wurde der letzte Feinschliff für das Jahr 2019 durchgeführt. Insbesondere stand die Verbesserung der Technik auf dem Trampolin auf dem Programm der Bochumer Nachwuchstalente.

„Das Trampolin ist ein wesentlicher Bestandteil der Grundlagenausbildung“, so

Stützpunktleiter Dominik Reichert. „Hier werden die Koordination und Absprungpositionen aktiv geschult.“

Für die Turner war die „Schnitzelgrube“ am Boden und Sprung von besonderem Interesse. Die große Schaumstoffkiste ermöglicht das angstfreie Turnen von schwierigen Elementen.

Nachwuchstrainer Shalva Dalakishvili und Petro Lisak sind stolz auf die Entwicklungen ihrer Schützlinge. So erzielte Bundeskaderturner Nikita Prohorov zwei Wochen zuvor den ersten Platz beim Internationalen ZAG Junior-Cup in Hannover. Zusammen mit Trainingskamerad Florian Grela ist es zugleich das Jahresabschlusstraining.

2020 stehen wieder zahlreiche Wettkämpfe auf dem Programm. Insbesondere wird auch Top-Turner Eric Lloyd Hinrichs wieder bei den Deutschen Meisterschaften angreifen.

www.tz-bochum.de