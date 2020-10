Kürzlich, beim Auftaktwettkampf der Nachwuchsbundesliga 2020 in Straubenhardt, konnten die Turner der KTV Ruhr-West in Kooperation mit den Turnern des TZ Bochum ein unerwartet gutes Ergebnis erzielen. Die KTV Ruhr-West stellte gemeinsam mit dem TZ Bochum eine Mannschaft, welche mit 216,50 Punkten hinter Frankfurt den 2. Platz in der Gesamtwertung erreichte und sich somit für das Finale in Ludwigsburg Ende November qualifizierte.

Unter strenger Einhaltung der Corona-Auflagen und mit sehr wenigen Zuschauern, war dieser Wettkampf der erste diesen Jahres. Für die Mülheimer Turner war es deswegen sehr wichtig, dass er stattgefunden hat, damit sie nicht nur trainieren, sondern auch ihre Leistung zeigen und prüfen lassen können.

Pavel Kostyukhin (TVG Steele) absolvierte seine Bodenübung, trotz kleiner Landungsfehler souverän und erturnte 12,20 Punkte am Boden. Für Lukas Kluge (TVG Steele) war dieser Wettkampf der erste Auftrittswettkampf nach einer schweren Verletzung. Er startete an allen 6 Geräten und turnte seine Übungen erfolgreich zu Ende. Berkay Sen (TB Altendorf) erturnte 11,75 Punkte mit einer erfolgreichen Ringe Übung.

Dieser Wettkampf, der erste in diesem Jahr, gilt auch als Vorbereitung auf die nächsten Wettkämpfe. Der Erfolg in der Nachwuchsbundesliga motiviert sie für den Deutschland Pokal und die deutschen Jugendmeisterschaften vom 30. Oktober und 1. November in Schwäbisch Gmünd.