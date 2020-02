Mülheimer Mixed mit beeindruckender Serie

Beim 3. NRW-Mixedranglistenturnier am 15. Februar in Solingen konnten Vasily Kuznetsov und Lea-Lyn Stremlau (VfB Grün-Weiß Mülheim) erneut den Turniersieg einfahren. Von Setzplatz eins ins Turnier gestartet, spielten sich die beiden Mülheimer mit Siegen in jeweils zwei Sätzen bis ins Finale:

Die beiden ersten Spiele gegen Timo Putz/Melina Orth (TV Witzhelden/TuS Friedrichsdorf) und gegen Dave Eberhard/Julia Hardick (Spvgg Sterkrade-Nord/BC Recklinghausen) gewann das Mülheimer Paar noch deutlich. Das 22:20 und 21:17 im Halbfinale gegen Hendrik Wiedemeier/Karina Büser (beide SC BW Ostenland) war dagegen schon eine knappe Entscheidung.

Finale wieder gegen Hennes/Seibert

Das Finale gegen Markus Hennes/Lena Seibert (Spvgg. Sterkrade-Nord/Union Lüdinghausen) war eine Neuauflage der beiden letzten Turnierfinale im vergangenen Jahr - und wieder eine ganz enge Entscheidung. Der erste Satz ging mit 21:19 knapp an Kuznetsov/Stremlau. Als der zweite Satz in die Verlängerung ging, stand das Spiel auf der Kippe. Das Mülheimer Mixed hatte jedoch die besseren Nerven und brachte den Satz mit 24:22 nach Hause.

Alle Ergebnisse: hier