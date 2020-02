Mit einer herben Enttäuschung endete die Hinrunde für die U17 Mädchen von Blau Weiß Mintard. Im Nachholspiel gegen den FC Kray unterlag man unglücklich mit 1:2.

Mintard startete furios und hätte bereite in der Anfangsphase das Spiel für sich entscheiden müssen. Doch 4 gute bis sehr gute Möglichkeiten den Führungstreffer zum erzielen wurden vergeben.

Nach ca. 20 Minuten verflachte die Partie etwas und bei Mintard kamen einige Fehler im Spielaufbau hinzu. Einer davon war Auslöser der ersten gefährlichen Szene der Gäste. Eine Angreiferin war plötzlich frei im Mintarder Strafraum und scheiterte an der gut reagierenden Mintarder Torfrau Frieda Grafe. Kurz darauf gab es fast die identische Szene. Doch diesmal wurde der Ball nach vorne abgewehrt und eine Krayer Stürmerin hatte keine Mühe den Ball ins Tor zu schießen. „Da haben sich die Abwehrspielerinnen genau so schlecht verhalten wie die vorne die Angreiferinnen indem man zu früh abschaltete und nicht nachgegangen wurde. So wurde die Krayer Stürmerin zum Tor eingeladen.“

Direkt nach dem Seitenwechsel hatte Mintard großes Glück, dass Kray nicht direkt den zweiten Treffer erzielen konnte. Erst konnte Carolin Jetzki der Ball auf der Torlinie klären, anschließend landete ein Torschuss der Krayer an der Torlatte. Nach diesem Wachrüttler war Mintard im zweiten Durchgang spielbestimmend, verpasste es aber sich entscheidend in den Strafraum zu spielen. Kray erhöhte nach einem verunglückten Mintarder Befreiungsschlag mit einem Distanzschuss ins untere Eck auf 0:2. Fünf Minuten später nutzte

Joelina Schuster ein Unachtsamkeit in der Krayer Defensive und erzielte den Anschlusstreffer. Mit einer Schlussoffensive drängte Mintard den Gegner immer mehr nach hinten und wollte den Ausgleich erzwingen. Doch im entscheidende Moment fehlte im Abschluss das nötige Glück oder der finale Pass kam nicht zu den eigenen Mitspielerinnen.

"Die Mädchen haben heute alles gegeben und viel Pech gehabt. Leider hat es am Ende zum Punktgewinn nicht gereicht.“

Mintard : Frieda Grafe, Carolin Jetzki, Tine Friedemann, Bianca Preuss, Laura Ehlert-Moreno (70, Sonja Gil), Josephine Ojih, Carolin Thulke, Alina Jasny, Hannah Schroeder, Paula Letmathe, Joelina Schuster

Torfolge: 0:1 (35.) - 0:2 (60.) - 1:2 (65.) Schuster