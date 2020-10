Mintarder U17-Juniorinnen starten mit Fehlstart in die neue Saison

Bereits zum 7. mal in Folge starten die U17-Juniorinnen von Blau Weiß Mintard in der Niederrheinliga. Doch diese Saison ist einiges anders. Dank einer großzügigen Aufstiegsregelung des Verbandes starten dieses Jahr19 statt 12 Teams in die Saison. Aufgeteilt in zwei Gruppen wurde Mintard der „Südgruppe“ zugeteilt und musste am ersten Spieltag beim Aufsteiger BV Gräfrath in Solingen antreten.

Nach einer extrem langen Vorbereitung mit zehn Testspielen wollte man in Solingen ein Zeichen setzen und drei Punkte mit nach Mühlheim nehmen.

Doch nach dem Abpfiff des Schiedsrichter stand man mit leeren Händen da und musste sich den gut verteidigen Gastgeberinnen nicht unverdient 1:2 geschlagen geben.

Mintard hatte zwar mehr Spielanteile kam aber zu selten zu einem Torabschluss da die Solingen Abwehr sehr gut gestaffelt war. Was in Richtung Solinger Tor kam hatte eine aufmerksame Torhüterin mit gutem Stellungsspiel abgefangen. Gräfrath führte zur Halbzeit 2:0 ohne eine richtige Torchance gehabt zu haben. Zweimal wurden von Mintarder Seite Geschenke verteilt. Ronja Domkowski und Anna Dehnke haben diese dankend angenommen

Nach dem Seitenwechsel entwickelte Mintard mehr Druck nach vorne, war allerdings weiterhin vor dem gegnerischen Tor ungefährlich.

Lediglich Amelie Hausmann schaffte es nach einem Eckball von Carolin Thulke den Ball ins Tor zu befördern. In den letzten 20 Minuten rannten die Mintarderinnen vergebens an. Allerdings strahlten die Angriffsversuche keine Gefahr für das Solinger Tor aus.

" Nach dem Spiel wissen hoffentlich alle, dass es in dieser Liga keine leichten Gegner gibt. In 14 Tagen gegen den FC Tannenhof, der sein Auftaktspiel gewonnen hat, erwartet das Trainerteam ein anderes Auftreten der Mannschaft."

Mintard:

Paula Stiefel, Tara Resing, Tine Friedemann, Amelie Hausmann, Lenja Simos, Feline Kalthoff (47. Sarah Schroeder), Ida Stenzel (75. Mariella Lüder), Paula Letmathe, Alicia Schäfer (47. Carolin Thulke), Carolin Mai, Finja Baudisch (47. Josephine Ojih)

Tore: 1:0 (30.) Domkowski – 2:0 (38.) Dehnke – 2:1 (62.) Hausmann