An diesem Wochenende starten auch die Handballerinnen und Handballer aus Mülheim und der Umgebung wieder in die neue Saison. Trotz der langen Pause aufgrund der Corona-Pandemie gehen einige Mannschaften durchaus mit Ambitionen in die neue Spielzeit.

Zum Beispiel die DJK Tura 05 Dümpten, die erst seit der vergangenen Saison wieder eine Männermannschaft stellt. Die letztlich nicht gewertete Mini-Saison schlo9ssen die Dümptener auf dem zweiten Platz ab. "Wir wollen oben mitspielen und am liebsten aufsteigen", sagt Trainer Alexander van Doorn, dessen Vater Peter als Torwarttrainer fungiert.

Dankbar sind die Verantwortlichen der DJK, dass ihnen mit der Firma Lindner Immobilien einer der langjährigen Sponsoren die Treue gehalten hat, obwohl auch die Unternehmen von der Pandemie durchaus betroffen waren.

Mannschaft mit vielen Eigengewächsen

Weil die Turaner mehrere Jahre lang keine Herrenmannschaft stellen konnten, mussten sie nun in der untersten Liga wieder anfangen. "Aufgrund des Alters sollten wir fitter sein", glaubt van Doorn. Das Team besteht zum überwiegenden Teil aus Eigengewächsen, in Zukunft sollen auch noch weitere Jugendliche in den Kader integriert werden.

Mit Tura 05, dem Styrumer TV und der Mülheimer Turngemeinde gehen drei erste Mannschaften aus Mülheim in der Kreisklasse an den Start. Sollte ein Team aus diesem Trio aufsteigen, würde es in der kommenden Saison wahrscheinlich auf den SV Heißen II und die HSG Mülheim/Styrum IV treffen, die Mülheim in der Kreisliga vertreten. In der Bezirksliga gehen der SV Heißen, der HSV Dümpten II, der DJK-VfR Saarn II und die HSG Mülheim/Styrum III an den Start. Die HSG II und der DJK-VfR Saarn sind die Landesliga-Vertreter, während sich die Verbandsligisten HSV Dümpten und HSG Mülheim/Styrum um den inoffiziellen Titel "beste Mülheimer Männermannschaft" streiten.