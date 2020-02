Der Tanz Turnier Club Mülheim lädt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung am Sonntag, den 15. März ein. Beginn ist um 12 Uhr in den Clubräumen an der Zeppelinstraße 193. Neben den Berichten des Vorstands und der Kassenprüfer steht die turnusmäßige Wahl einiger Ämter auf der Tagesordnung. Im Anschluss sind die Mitglieder zum gemeinsamen traditionellen Eintopfessen geladen. Der Vorstand bittet um rege Teilnahme.