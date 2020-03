Im Jahr 2013 wurde die Mülheimer Sportentwicklungsplanung neu aufgelegt. Seitdem arbeiten der Mülheimer Sportbund und der Mülheimer SportService unter der Dachmarke „Mülheim macht Sport“ gemeinsam daran, noch mehr Bürgerinnen und Bürger in Bewegung zu bringen und den Sportlerinnen und Sportlern noch bessere Bedingungen bieten zu können.

Als Auftakt des diesjährigen Schwerpunktthemas Leistungssport wird am Montag, 9. März, um 18 Uhr im Medienhaus, Synagogenplatz 3, wieder ein öffentlicher Sporttalk mit dem Titel "Kann Mülheim „nur“ Hockey und Badminton? Mülheimer Leistungssport unter der Lupe" stattfinden, zu dem nicht nur Vertreter von Sportvereinen herzlich eingeladen werden, sondern auch alle sportinteressierten Mülheimer.

Der Sporttalk geht in das vierte Jahr und wird traditionell von Radiomoderatorin Tanja Schwarze moderiert. Auch in diesem Jahr sind wieder interessante Gäste eingeladen: Mit dabei sind Hanns-Peter Windfeder (Präsident HTC Uhlenhorst), Frank Werner (Vorsitzender Mülheimer Sport Förderkreis e. V.), Volker Lauer (Leider des Olympiastützpunkt NRW/Rhein-Ruhr im Landessportbund NRW e. V.) und Dr. Heike Quednau, Schulleiterin der Luisenschule). Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden des Mülheimer Sportbundes, Wilfried Cleven wird die Leiterin des Mülheimer SportService und Geschäftsführerin des Mülheimer Sport Förderkreis e.V., Martina Ellerwald einen ersten Überblick zu dem Thema Leistungssport in Mülheim geben.