Um Kindern im Alter von sechs bis zehn Jahren sowie Familien mit Grundschulkindern in den Sommerferien zusätzliche Möglichkeiten zu bieten, sich „auszupowern" und Spaß in der Natur zu haben, hat der Mülheimer Sportbund (MSB) für den Zeitraum Anfang Juli bis Anfang August verschiedene Sport- und Bewegungsangebote im Freien ins Leben gerufen.

Alle Aktivitäten finden auf dem oder rund um den Sportplatz am Kahlenberg, Jahnstraße 6, und unter Beachtung der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung statt. So können Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zehn Jahren Inliner-Kurse belegen, Inline-Hockey spielen, eine Radtour machen, Yoga kennen lernen und „Wasserspaß" erleben. Für Familien mit Kindern werden eine Schnitzeljagd, Disc Golf und ebenfalls Yoga angeboten.

„Aus unserer Sicht müssen in der Corona-Krise die Kinder und Jugendlichen noch stärker sportlich in Bewegung gebracht werden. Daher hat der MSB in diesem Jahr ergänzend zu den Angeboten, die seitens der Stadt Mülheim an der Ruhr, der Sportjugend im MSB, des SportBildungswerks und der Mülheimer Sportvereine in den Sommerferien gemacht werden, verschiedene Aktivitäten initiiert", erläutert der MSB-Vorsitzende Wilfried Cleven.

Da die Bürgerstiftung die Angebote finanziell unterstützt, sind diese für die Kinder und deren Familien kostenlos. Um das Infektionsrisiko zu minimieren, ist die Teilnehmerzahl begrenzt bzw. werden bei bestimmten Aktivitäten den Teilnehmenden feste Startzeiten zugewiesen. Bei Starkregen oder Gewitter fallen die Angebote aus.

Detaillierte Informationen über die Aktivitäten sind ab Dienstag, 23. Juni, im Internet unter https://freizeit.muelheim-ruhr.de erhältlich. Dort kann auch die Anmeldung vorgenommen werden.