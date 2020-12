Die Proben für den großen Jahresrückblick Mülheim, Menschen & Momente 2020 laufen bereits im Luftschiffhangar der WDL am Flughafen Essen/Mülheim auf Hochtouren.

Am Freitagabend, 4. Dezember, ab 20.15 Uhr wird Radio Mülheim-Moderator Stefan Falkenberg in einer etwa dreistündigen Show auf www.muelheimer-momente.de im Livestream auf die emotionalen und schönen Momente eines etwas anderen Jahres zurückblicken.

Dennis Weiler, Geschäftsführer der Eventall GmbH aus Mülheim hatte die spontane Idee zur Show Anfang Oktober mit einem Konzept dem WDL-Geschäftsführer Frank Peylo vorgestellt. Nun werden unter dem beleuchteten Luftschiff „Theo“ prominente Gäste begrüßt. Für die musikalische Unterhaltung sorgen der Mülheimer Rapper Xela Wie, Richard Reichenbach, die Gruppe Zeitflug sowie die Gewinnerin von „Franky’s Vocal Talent 2020“, Tamai Bruns.

Die Live-Produktion wird ohne Publikum und unter strengster Einhaltung der Corona-Regeln erfolgen. Auf der Internetseite muelheimer-momente.de findet man bislang auch alle Informationen zu Talkgästen und Moderator.