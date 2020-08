Der Mülheimer Firmenlauf kann trotz der aktuellen Situation stattfinden. Mit dieser Meldung hätten die Wenigsten gerechnet. Doch die Organisatoren von Laufsport bunert und dem Hauptsponsor innogy Westenergie haben nicht aufgegeben und sich ein Konzept überlegt, wie der beliebte Lauf durch Mülheim trotzdem stattfinden kann.



Mülheimer Firmenlauf – SOLO Run Spezial heißt das Ganze. Das Gesundheitsamt sowie das Ordnungsamt der Stadt Mülheim haben nun die Freigabe gegeben. So heißt es also am 15. September doch: Mülheim läuft! Ein Zeichen, dass in diesen Zeiten kleinere Veranstaltungen mit angepassten Konzepten möglich sind.

Im Vergleich zu den letzten Jahren müssen natürlich einige Dinge anders ablaufen: Die Teilnehmer werden nicht gleichzeitig auf die Strecke geschickt, sondern in kleinen Gruppen mit maximal sechs Personen und 30 bis 60 Sekunden Abstand zueinander. Jede Gruppe bekommt vorher eine feste Startzeit zugewiesen, wann sie auf die Strecke geht. Somit laufen die Teilnehmer über knapp zwei Stunden verteilt und können jederzeit ausreichend Abstand zueinander einhalten. Um 18 Uhr werden die ersten Teilnehmer auf die 5,6 Kilometer lange Strecke geschickt.

After-Run-Party fällt aus

Jeder Teilnehmer erhält zudem ein Funktionstuch als Mund- und Nasenabdeckung, welches im Start- und Zielbereich getragen werden muss. Auf der Strecke kann dieses jedoch heruntergezogen werden. Zuschauer dürfen dieses Mal leider nicht mit dabei sein. Ebenso fällt die After-Run-Party rund um den Ringlokschuppen aus. Derzeit planen die Organisatoren mit rund 500 Teilnehmern.

„Wir freuen uns riesig, dass wir den Läuferinnen und Läufern in Mülheim eine echte Laufveranstaltung bieten können. Das Konzept mit den verteilten Starts konnten wir bereits bei einigen Laufveranstaltungen, unter anderem im Mülheimer Uhlenhorst, erfolgreich testen. Wie in vielen anderen Bereichen müssen auch wir Laufveranstalter neue Ideen entwickeln, mit der Corona-Pandemie umzugehen. Unser Konzept erfüllt alle Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des Landes NRW und ist vom Gesundheitsamt geprüft worden. Aus unserer Sicht ist das ein Schritt in Richtung neue Normalität“, erläutert Organisator Christian Hengmith von bunert Events.

Auch Einzelstarter willkommen

Erstmalig dürfen nicht nur Firmen, sondern auch Einzelstarter, private Gruppen und Familien an den Start gehen. Gerd Mittich, der bei innogy das kommunale Partnermanagement für die Region Rhein-Ruhr leitet, findet das neue Konzept gelungen: „Da derzeit nahezu alle Laufveranstaltungen ausfallen, wollen wir möglichst vielen Mülheimern die Möglichkeit geben, mit zu laufen. Wir kombinieren den Mülheimer Firmenlauf mit unserem SOLO Run-Konzept. Die Firmenläufer kommen dabei in eine gesonderte Wertung. Ich freue mich schon sehr darauf am 15. September den Startschuss zu geben und natürlich auch selbst die 5,6 Kilometer zu laufen!“

Neue Anmeldung nötig

Aufgrund des neuen Ablaufes ist eine erneute Anmeldung notwendig. Diese kann bis zum 3. September online über die Homepage www.mülheimer-firmenlauf.de vorgenommen werden. Unternehmen, die bereits angemeldet waren und nicht starten wollen, müssen sich nicht gesondert abmelden. Alle ursprünglichen Anmeldungen werden gelöscht. Die Startgebühren betragen pro Person 19,50 Euro. Die Startunterlagen werden dieses Mal per Post versendet.

Eine besondere Aktion hat sich Hauptsponsor innogy Westenergie für die Familien überlegt. Alle Teilnehmer unter 18 Jahren starten im Familien-Modus kostenlos. Alle weiteren Infos zum neuen Konzept können auf der Homepage www.mülheimer-firmenlauf.de eingesehen werden.