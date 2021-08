Am nächsten Mittwoch, den 1. September, kommt wieder Bewegung in die Mülheimer Wirtschaft. Denn dann startet der von dem Energiedienstleister Westenergie präsentierte 5. Mülheimer Firmenlauf an neuer Stelle, der Sportanlage an der Mintarder Straße. Hochwasserbedingt muss der beliebte Lauf in diesem Jahr dort hin verlegt werden.

Start und Ziel des 4,5 km-langen Laufes befinden sich auf der Rundbahn des Sportplatzes. Von dort geht es dann auf einem schönen und vor allem flachen Rundkurs durch die Ruhrauen. Der Startschuss fällt für alle teilnehmenden Firmen um 19 Uhr. Anmeldeschluss war der vergangene Freitag. Anfang letzter Woche kam nun auch die offizielle Erlaubnis der Stadt Mülheim für die Durchführung. Das Organisationsteam von bunert Events konnte somit aufatmen: „Wir sind sehr froh, dass wir auch in diesem Jahr unseren Firmenlauf durchführen können. Lange mussten wir bangen, ob es klappt, aber umso mehr freuen wir uns nun darauf, die Mülheimer Firmen nächsten Mittwoch an der Startlinie begrüßen zu dürfen.“, so Christian Hengmith, Geschäftsführer von bunert Events.

Neuer Ablauf und angepasste Regeln

Nachdem das Land NRW in der letzten Woche eine neue Corona-Schutzverordnung herausgebracht hat, wurden auch für den Mülheimer Firmenlauf ein paar Anpassungen des Ablaufes und der Regeln vorgenommen. So dürfen nur Teilnehmende mitlaufen, die geimpft, genesen oder getestet sind. Die Kontrolle darüber übernimmt jeweils der Teamcaptain einer Firma. Auch wenn der Startbereich auf dem Sportplatz großflächig angelegt sein wird, kann es beim Startschuss trotzdem etwas enger werden. Daher muss in diesem Bereich von jedem Teilnehmenden eine selbst mitgebrachte Maske getragen werden. Diese kann dann jedoch beim Passieren der Startlinie abgenommen werden. Später im Ziel hat sich das Starterfeld so weit entzerrt, dass keine Maskenpflicht besteht.

Wer als Zuschauer entlang der Strecke oder im Start-Ziel-Bereich dabei sein will, ist herzlich eingeladen anzufeuern und Stimmung zu machen. Jedoch gilt auch hier eine 3G-Nachweispflicht.

Auf die sonst übliche After-Run-Party wird von den Veranstaltern in diesem Jahr noch einmal verzichtet. Im Ziel erwartet alle Läuferinnen und Läufer jedoch, neben der hochverdienten Finisher-Medaille, ein Zielgetränk von Schloss Quelle und Bitburger Alkoholfrei 0,0%. ALDI Süd sponsert zudem Müsliriegel. Wem es nach der Anstrengung dann doch nach einer Bratwurst oder einem richtigen Bier gelüstet, kann sich auf dem Gelände des TuSpo Saarn „to go“ versorgen lassen. Alle Einnahmen davon gehen zugunsten der Jugendabteilung des Vereins.

Siegerehrung findet online statt

Die Siegerehrung des Laufes findet am Folgetag über die Facebook- und Instagram Kanäle des Mülheimer Firmenlaufes statt. Oberbürgermeister Buchholz gibt den Startschuss Auch wenn die Teilnehmerzahl Corona-bedingt in diesem Jahr geringer ist, als in den Vorjahren, sind viele Mülheimer Unternehmen wieder mit einer großen Teilnehmergruppe dabei. Aktuell stellen Siemens Energy (64 Teilnehmende) und die Stadt Mülheim an der Ruhr (55 Teilnehmende), welches von Oberbürgermeister Marc Buchholz persönlich angeführt wird, die größten Teams. Er wird selber am Start sein und zusammen mit Simone Kastner-Zens von Westenergie den Startschuss geben.