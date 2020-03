Von RuhrText

Badminton

Bundesliga: 1. BV Mülheim – TSV Freystadt (Sa., 16.30 Uhr, Innogy Sporthalle), 1. BV Mülheim – TSV Neuhausen-Nymphenburg (So., 15 Uhr, Innogy Sporthalle)

2. Bundesliga: 1. BV Mülheim II – 1. BC Beuel II (Sa., 12 Uhr, Innogy Sporthalle)

Landesliga: 1. BV Mülheim V – BC RW Borbeck (Do., 18.30 Uhr, Innogy Sporthalle), VfB GW Mülheim II – TB Osterfeld (Sa., 17.30 Uhr, Kleiststraße)

Floorball

2. Bundesliga: Dümptener Füchse – Hannover Mustangs (So., 16 Uhr, Holzstraße)

U11-Regionalligaspieltag in Mülheim mit Dümptener Füchse, SSVg Heiligenhaus, TV Refrath Tigers und SSF Dragons Bonn (Sa., 10 Uhr, Boverstraße)

Fußball

Landesliga: BW Mintard – SF Hamborn (So., 15.15 Uhr, Durch die Aue)

Bezirksliga: Mülheimer SV 07 – SV Biemenhorst (So., 15.15 Uhr, Waldschlösschen), RW Mülheim – TuS Viktoria Buchholz (So., 15.30 Uhr, Winkhauser Weg)

Frauen-Bezirksliga: Mülheimer SV 07 – SuS 09 Dinslaken (So., 13 Uhr, Waldschlösschen), BW Mintard – DJK SG Altenessen (So., 17.15 Uhr, Durch die Aue)

B-Junioren-Niederrheinliga: SC Croatia Mülheim – SC RW Oberhausen (So., 11 Uhr, Moritzstraße)

B-Juniorinnen-Niederrheinliga: BW Mintard – TuSpo Richrath (Sa., 12.15 Uhr, Durch die Aue)

B-Juniorinnen-Verbandspokal: BW Mintard – CfR Düsseldorf-Links (Mi., 19.15 Uhr, Durch die Aue)

Handball

Verbandsliga: HSV Dümpten – LTV Wuppertal II (So., 18 Uhr, Boverstraße)

Landesliga: VfR Saarn – HSG Mülheim (Sa., 16.30 Uhr, Holzstraße), DJK Styrum 06 – SV Schermbeck (So., 11.30 Uhr, Von-der-Tann-Straße)

Frauen-Landesliga: DJK Styrum 06 – DJK Adler 07 Bottrop (So., 14 Uhr, Von-der-Tann-Straße)

Tennis

Damen-40-Niederrheinliga: TC Raadt – TC Moers 08 (Sa.)

Tischtennis

Landesliga: TTC Union Mülheim II – VfL Winz-Baak (So., 11 Uhr, Luisenschule)

Basketball

Landesliga: TSV Viktoria Mülheim – Basket Duisburg (So., 14 Uhr, Frühlingstraße)