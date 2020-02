Von RuhrText

Badminton

Bundesliga: 1. BV Mülheim – SC Union Lüdinghausen (So., 15 Uhr, Innogy Sporthalle)

2. Bundesliga: 1. BV Mülheim II – BC Hohenlimburg (Sa., 14 Uhr, Innogy Sporthalle)

Regionalliga: 1. BV Mülheim III – BC Hohenlimburg II (Sa., 18 Uhr, Innogy Sporthalle)

Oberliga: VfB GW Mülheim – Gladbecker FC II (So., 10 Uhr, Innogy Sporthalle)

Verbandsliga: 1. BV Mülheim IV – SC Münster II (Do., 19.30 Uhr, Innogy Sporthalle)

Landesliga: VfB GW Mülheim II – DSC Kaiserberg III (Fr., 19 Uhr, Kleiststraße)

Jugend-Verbandsliga: 1. BV Mülheim – TSV Heimaterde (Sa., 14 Uhr, Ludwig-Wolker-Straße)

Jugend-Landesliga: TSV Heimaterde II – SG Ascheberg-SCN (Sa., 15.15 Uhr, Kleiststraße)

Floorball

2. Bundesliga: Dümptener Füchse – BW Scherenfeld (Sa., 16.30 Uhr, Holzstraße)

Fußball

Bezirksliga: Mülheimer SV 07 – SV Friedrichsfeld (So., 15.15 Uhr, Waldschlösschen), Mülheimer FC 97 – DJK Vierlinden (So., 15.15 Uhr, Ruhrstadion)

Testspiele: Fatihspor Mülheim – SV Raadt II (Do., 19.30 Uhr, Prinzess-Luise-Straße), TuS Union Mülheim – Mülheimer FC 97 II (Do., 20 Uhr, Südstraße), SC Croatia Mülheim – FC Cro Sokoli Aachen (Sa., 18 Uhr, Moritzstraße), SV Heißen – SuS Niederbonsfeld, SV Heißen III – SV Sodingen II (beide So., 13 Uhr, Hardenbergstraße), TuSpo Saarn II – FC Kray III (So., 13 Uhr, Mintarder Straße), BW Mintard II – SV Borbeck (So., 13 Uhr, Durch die Aue), TuSpo Saarn – FSV Kettwig (So., 15 Uhr, Mintarder Straße), SV Heißen IV – TV Jahn Hiesfeld III (So., 15 Uhr, Hardenbergstraße)

Frauen-Kreispokal: SV Raadt – SV Wanheim (So., 13 Uhr, Zeppelinstraße)

Frauen-Testspiele: SV Heißen – DJK Arminia Klosterhardt (So., 15 Uhr, Hardenbergstraße), Mülheimer SV 07 – TB Oberhausen (So., 13 Uhr, Waldschlösschen), BW Mintard – TSV Urdenbach (So., 15.15 Uhr, Durch die Aue)

B-Junioren-Niederrheinliga: SC Croatia Mülheim – VfB Hilden (So., 11 Uhr, Moritzstraße)

B-Juniorinnen-Niederrheinliga: BW Mintard – FC Kray (So., 11 Uhr, Durch die Aue)

Handball

Verbandsliga: HSV Dümpten – TuS Lintorf (So., 18 Uhr, Boverstraße)

Landesliga: DJK Styrum 06 – SC Bottrop (So., 11.30 Uhr, Von-der-Tann-Straße)

Bezirksliga: VfR Saarn II – SC Bottrop II (So., 13 Uhr, Holzstraße), HSV Dümpten II – MSV Duisburg (So., 14.30 Uhr, Boverstraße)

Frauen-Verbandsliga: SV Heißen – TB Wülfrath (So., 16.30 Uhr, Holzstraße)

Frauen-Bezirksliga: SV Heißen II – SC Bottrop (So., 14.30 Uhr, Holzstraße), HSV Dümpten – GSG Duisburg II (So., 16 Uhr, Boverstraße)

Sportkegeln

Damen-NRW-Liga: SK Mülheim – Preußen Lünen II (So., 12 Uhr, Kegelzentrum, Moritzstraße)

Futsal

Niederrheinliga: PCF Mülheim II – PCF Mülheim (Sa., 12.30 Uhr, Holzstraße)

Tischtennis

Verbandsliga: TTC Union Mülheim – TTC Bottrop (Sa., 18.30 Uhr, Boverstraße)

Schach

Verbandsklasse: SV Mülheim-Nord IV – SF Essen-Werden II (So., 14 Uhr, Schachzentrum, An den Sportstätten)

U20-Jugendliga West: SV Mülheim-Nord – Düsseldorfer SK (So., 11 Uhr, Schachzentrum, An den Sportstätten)

Hallenhockey

Endrunde um die westdeutsche Meisterschaft der weiblichen B-Jugend in Mülheim mit dem HTC Uhlenhorst in Gruppenspielen gegen RW Köln (Sa., 14.40 Uhr) und RTHC Leverkusen (17.20 Uhr) sowie mit weiteren Gruppenspielen zwischen Crefelder HTC, Düsseldorfer HC und Club Raffelberg (ab 14 Uhr) sowie mit den Halbfinals (So., 14 Uhr/15 Uhr), dem Spiel um Platz 3 (16 Uhr) und dem Endspiel (17 Uhr, Lehnerstraße)