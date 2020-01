Der Mülheimer Sportbund kürt jährlich den Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Jahres. Die Sieger werden dann am Abend der „medl–Nacht der Sieger“ am 21. März in der innogy Sporthalle in Mülheim bekannt gegeben und durch Oberbürgermeister Ulrich Scholten und den MSB-Vorsitzenden Wilfried Cleven ausgezeichnet. Für die Sportler kann noch bis zum 21. Februar hier abgestimmt werden.

Zusätzlich zum Sportler, zur Sportlerin und zur Mannschaft des Jahres wird in diesem Jahr wieder das Talent des Jahres geehrt. Das Talent des Jahres wird von einer Jury, bestehend aus Vertretern des Mülheimer Sportbundes, der Sportjugend des Mülheimer Sportbundes sowie des Mülheimer SportService, gewählt.

Zwei getrennte Abstimmungen zu Mülheims Sportler des Jahres

Es wird wieder zwei getrennte Abstimmungen geben: eine öffentliche Wahl über das Internet und die Wahl einer Sportfachjury. Diese Sportfachjury besteht aus rund 200 Personen der Bereiche Sport, Politik, Verwaltung und Wirtschaft. Das Ergebnis der beiden Wahlen fließt jeweils zu 50 Prozent in das Gesamtergebnis ein.

Tickets online erhältlich

Weitere Informationen und Eintrittskarten für die Veranstaltung gibt es hier.

Nominierte für die Mannschaft des Jahres

Mixed U 17 des 1. Badminton-Verein Mülheim (Badminton)

1. Damenmannschaft der Dümptener Füchse 96 (Floorball)

1. Herrenmannschaft des HTC Uhlenhorst (Hockey)

1. Mannschaft des Mülheimer Schützenverein von 1837 (Schießsport)

Weibliche D-Jugend der Startgemeinschaft Mülheim (Schwimmen)

Nominierte für die Sportler des Jahres