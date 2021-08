Neue Startklasse am Samstag beim 25. Mülheimer Drachenboot Festival

Am Samstag den 4 September wird zusätzlich die Starklasse 12 Personen Boot angeboten.

4 Frauen sind dort in der Mixed Klasse Boot vorgeschrieben.

Online Anmeldung unter dem Menüpunkt Events- > Drachenboot Festival

Außerdem muss von jemdem Team eine Rückverfolgungsliste ausgefüllt werden und bis zum 2.9. zurück bei der DJK Ruhrwacht sein.

Drachenboot Teams aufgepasst!!!!.

Die Tagesbestzeit wird die Karten für Ausstellungen in Mülheim gewinnen, am Samstag sowie am Sonntag.

Am Samstag für die Ausstellung "Die Terrakotta Armee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers."

und am Sonntag für die Ausstellung "KÖRPERWELTEN".

Beide Ausstellungen befinden sich zurzeit in Mülheim.

Alle weiteren Informationen zu den beiden Ausstellungen findet man auf dem Facebook Profil zum Mülheimer Drachenboot-Festival.