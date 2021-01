Er ist der „Lehrling“ im Team von Blau-Weiß Mintard. Und wie man von den Verantwortlichen hört, schlägt sich der Nachwuchsmann äußerst gut.

Mintards sportlicher Leiter Marco Guglielmi sieht in dem 19jährigen ein großes Potenzial: „Nico ist ein junger Spieler aus unserer eigenen A-Jugend. Nach seiner Verletzung vom Beginn der Saison hat sich mittlerweile sehr gut entwickelt. Wir möchten ihn noch weiter ausbilden und ihn zu einem guten Landesligaspieler machen. Das Potenzial ist da. Deswegen freuen wir uns, dass er in der nächsten Saison weiter in Mintard spielt."

Seine ersten beiden Saisonspiele bestritt Nico kurz vor dem Lockdown in der Zweiten Mannschaft des Landesligisten. Dort holte er sich nicht nur die ersten zweieinhalb Stunden Matchtime, sondern erzielte auch noch 2 Tore. Schade für den jungen Mann, dass es danach in die Zwangspause ging.

Gutes Beispiel für Nachwuchskonzept

„Nico ist ein gutes Beispiel für unser Nachwuchskonzept. Genauso sollte es in Zukunft im Idealfall laufen“, so Guglielmi. „Über die A-Jugend mit vermehrter Spielzeit in der Zweiten rauf in die Erste. Darauf arbeiten wir hin."

Von den Guten lernen

Der Youngster selber freut sich auf ein weiteres Jahr in der Aue: „Ich trainiere mehrmals in der Woche mit tollen Fußballern, die in ihrer Karriere bereits eine Menge geleistet haben. Von denen will und kann ich jeden Tag immer etwas mehr lernen und mich weiterentwickeln. Ich freue mich schon auf den Tag, wenn es wieder auf den Platz geht und ich meine ersten Einsatzzeiten in der Ersten bekomme."