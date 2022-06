die NRW-Elite im Kunstradsport trifft sich am Sonntag, den 19. Juni zur Landesmeisterschaft in Mülheim an der Ruhr in der Sporthalle Kleiststr. Hochkarätige Kunstradfahrerinnen und -Fahrer aus NRW werden ab 10.30 Uhr ihr Können zeigen.

Vom ausrichtenden Verein R.C. Sturmvogel treten im 4er Kunstradfahren der Frauen Riona Liß – Luisa Kandler - Annika Feldkämper - Anais Lindenberg an. Sie werden alles geben, um den Landesmeistertitel nach Mülheim zu holen.

Das 2er Paar Annika Feldkämper und Anais Lindenberg kämpft um den 3.Platz im 2er Kunstradfahren der Frauen.

Neben der Landesmeisterschaft wird noch der Nachwuchs-Wettbewerb um den ARAG-Schüler-Cup ausgetragen; auch hier ist der R.C. Sturmvogel mit aussichtsreichen Kandidaten vertreten. Die NRW-Pokalsieger Konrad Hollatz (1er Schüler U13 ) und Lenja Fiedler (1er Schülerinnen U 11) werden ihr Bestes vor heimischem Publikum geben.

Weiterhin gehen an den Start Nele Enxing im 1er Kunstradfahren der Schülerinnen U 15 und Lotta Malich im 1er Kunstradfahren der Schülerinnen U 13.