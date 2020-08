Let’s Dance – Mülheim an der Ruhr wird in diesem Jahr, aufgrund von Corona, nicht in gewohnter Weise stattfinden können. Damit es aber doch noch das Let’s Dance Feeling gibt, möchte das Café 4 You, mit den Täzern gemeinsam die „Let’s Dance – Webshow“ produzieren.

Dafür müssen Gruppen und Einzeltänzer nichts weiter tun, als eine aktuelle Choreo filmen und für den Livestream zur Verfügung stellen. Und am Produktionstag sollte sich eine Person für ein Interview mit Stefan Falkenberg, Moderator von Radio Mülheim, über Videochat zur Verfügung stellen. Wer jetzt Lust bekommen hat, sollte sich anmelden unter https://letsdance.muelheim-ruhr.de Anmeldeschluss ist am 30.Oktober.

Hier noch wichtige Hinweise für das Video:

alle Videos müssen im Querformat erstellt werden

ein Full-HD Format ist zwingend notwendig

bitte auf eine ausreichende Beleuchtung achten

positioniert die Kamera mittig, damit ein symmetrisches Bild entsteht

die Audiodatei zum Video wird gemeinsam mit dem Video hochgeladen

die Videos sollten über Wetransfer an cafe4you@muelheim-ruhr.de übermittelt werden

Für Rückfragen steht das Cafe 4 You, Marktplatz 1, Telefon 0208 779658 gerne zur Verfügung. Auch eine E-Mail an salvatore.sangiorgio@muelheim-ruhr.de mit Fragen wird beantwortet.