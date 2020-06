Erst in dieser Woche hat die Bundesregierung vermeldet, dass Großveranstaltungen bis Ende Oktober untersagt bleiben. Für die Läufer im Ruhrgebiet gibt es jedoch eine tolle Alternative. Ganz getreu dem Motto „spezielle Zeiten erfordern spezielle Ideen“ startet am Sonntag, 5. Juli, der bunert SOLO Run in Mülheim.

Gemeinsam mit dem Hauptsponsor innogy präsentieren Laufsport bunert sowie der MSB und MSS ein spannendes und neuartiges Sportangebot für Jedermann. Mit dieser ausgefallenen Idee möchte der Organisator allen laufbegeisterten Teilnehmern eine Alternative zu ausfallenden Events in diesem Jahr bieten. Austragungsort wird der Uhlenhorst sein. Über 5 und 10 Kilometer können die Teilnehmer endlich wieder an einem echten Laufevent teilnehmen – wenn auch mit ein paar Corona-bedingten Veränderungen.

Aber was genau ist der bunert SOLO Run? Das Konzept sieht vor, dass Teilnehmer unter der Einhaltung von Corona-Regeln und Hygienebestimmungen endlich wieder Wettbewerbs-Feeling erleben. Die Teilnehmer starten innerhalb eines persönlichen Zeitslots alleine, mit bis zu vier Freunden oder als Familie auf die insgesamt 5 Kilometer lange Strecke durch den Uhlenhorst. Damit unterscheidet sich der SOLO Run von allen derzeit stattfindenden virtuellen Läufen und bringt den Teilnehmern das bekannte Laufevent-Feeling zurück.

Da die Gesundheit aller Teilnehmer im Vordergrund steht, gelten am Start- und Zielpunkt sowie entlang der Strecke strenge Abstandsregeln. Die Startzeiten der Teilnehmer werden so gelegt, dass sämtliche Kontakte vermieden werden. Die Ideen wurde bereits Ende Mai mit einem großen Erfolg und einer tollen Resonanz der Teilnehmer in Essen getestet.

An dieser Stelle gilt ein besonderer Dank der tollen Unterstützung des Mülheimer Sportbundes und Mülheimer Sportservice. Ohne dessen Hilfe die Umsetzung bunert SOLO Runs Mülheim so nicht möglich wäre. „Das Konzept des SOLO Runs hat uns sofort begeistert, weil Laufsport bunert den Mülheimer Freizeitsportlerinnen und –sportlern damit das erste Laufevent in Corona-Zeiten ermöglicht. Der Reiz der Strecke im Uhlenhorst liegt darin, dass sie reine Waldstrecken sind. Schöne Natur, gute Luft und ein angenehmer Waldboden laden zumLaufen ein. Bessere Rahmenbedingungen kann es nicht geben“, sagt Martina Ellerwald, Leiterin des Mülheimer SportService.

Der Hauptsponsor innogy hat das aufwendige Projekt durch sein Engagement erst möglich gemacht. „Die Idee und das Konzept des SOLO Runs ist in Deutschland einzigartig. Ich bin stolz, dass wir als innogy dieses Event unterstützen. Es bringt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in der momentanen Zeit ein Stück Normalität zurück. Hier können Familien und Freunde, egal ob im Wettbewerb oder Miteinander, einen tollen Lauf haben“, sagt Gerd Mittich, Leiter der Region Rhein-Ruhr bei innogy.

Die Anmeldung ist online unter www.solo-run.de möglich. Die Teilnehmergebühr inklusive Startnummer, Zeitmessung, Läufer-Buff als Mundschutz, Medaille und Zielverpflegung beträgt 19,50 Euro. Etwas Besonderes hat sich innogy für Familien einfallen lassen: Kinder unter 18 Jahren starten in der Familienwertung kostenlos. Alle weiteren Informationen rund um den bunert SOLO Run können auf der Homepage, Facebook oder Instagram gefunden werden.