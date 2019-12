Wie in jedem Jahr freuen sich Mülheims Fussballfans schon auf die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Die 47. Mülheimer Hallen-Stadtmeisterschaften um den MWB-Cup laufen ab dem 28. Dezember in der Innogy-Halle.

Da hatte Losfee Frank Werner (Sparkasse Mülheim) kein so ganz glückliches Händchen. Er zog gleich die drei ranghöchsten Mülheimer Fussballvereine in eine Gruppe. So fällt es naturgemäß schwer einen eindeutigen Favoriten auf den Titel auszumachen. Denn die drei Topclubs sind zudem noch in einer Vierergruppe: und nur der Erste der Zwischenrunde schafft es in die Endrunde. Also wer kommt weiter in der Hammergruppe mit dem VfB Speldorf, BW Mintard (beide Landesliga) und dem MSV 07 (Bezirksliga). Oder schafft gar RW Mülheim in der Halle vielleicht die Sensation. In der laufenden Saison sind sie auf Abstiegskurs, in der Halle vielleicht der Favoritenschreck? Zumal die Fans von Rot-Weiß das Team wieder frenetisch anfeuern werden. Nur die Ersten einer jeden Gruppe werden bei der Endrunde starten. In Gruppe 1 dürfte es eine spannende Auseinandersetzung zwischen dem FC Mülheim und TuSpo Saarn werden. Vorjahressieger Mülheimer FC gilt als Favorit in Gruppe 2 auf die Halbfinalteilnahme.

Gespielt wird in der Innogy-Halle auf Kunstrasen (An den Sportstätten 2, 45468 Mülheim an der Ruhr).

Gruppe 1

1. 1. FC Mülheim-Styrum

2. TuSpo Saarn Saarn 1908

3. TuS Union 09 Mülheim

4. Fatihspor Mülheim

5. Dümptener TV

Spielplan Gruppe 1 am 28.12.2019

16 Uhr TuSpo Saarn - Dümptener TV

16.15 Uhr 1. FC Styrum - Fatihspor

16.30 Uhr TuS Union - TuSpo Saarn

16.45 Uhr Dümptener TV - Fatihspor

17 Uhr 1. FC Styrum - TuS Union

17.15 Uhr TuSpo Saarn - Fatihspor

17.30 Uhr TuS Union - Dümptener TV

17.45 Uhr 1. FC Styrum - TuSpo Saarn

18 Uhr Fatihspor - TuS Union

18.15 Uhr Dümptener TV - 1. FC Styrum

Gruppe 2

1. Mülheimer FC 97

2. SC Croatia Müheim

3. SV Raadt

4. SV Heißen

5. TSV Heimaterde Mülheim

Spielplan Gruppe 2 am 29.12.

14 Uhr Mülheimer FC - SC Croatia

14.15 Uhr SV Heißen - SV Raadt

15 Uhr TSV Heimat. Mülheim - Mülheimer FC

15.15 Uhr SC Croatia - SV Raadt

16 Uhr SV Heißen - TSV Heimat. Mülheim

16.15 Uhr Mülheimer FC - SV Raadt

16.30 Uhr TSV Heimat. Mülheim - SC Croatia

17.15 Uhr SV Heißen - Mülheimer FC

17.30 Uhr SV Raadt - TSV Heimat. Mülheim

17.45Uhr SC Croatia - SV Heißen

Gruppe 3

1. Mülheimer SV 07

2. SV Rot-Weiß Mülheim

3. DJK Blau-Weiß Mintard

4. VfB Speldorf

Spielplan Gruppe 3 am 29.12.

14.30Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Speldorf

14.45 Uhr DJK BW Mintard - SV RW Mülheim

15.30 Uhr DJK BW Mintard - Mülheimer SV 07

15.45 Uhr VfB Speldorf - SV RW Mülheim

16.45 Uhr SV RW Mülheim - Mülheimer SV 07

17 Uhr VfB Speldorf - DJK BW Mintard

Finalrunde am Samstag 4. Januar 2020

Halbfinale

18.15 Uhr Erster Gruppe 1 - Zweiter Gruppe 2

18.35 Uhr Erster Gruppe 2 - Zweiter Gruppe 1

Spiel um Platz 3

19 Uhr Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2

Finale

19.15 Uhr Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2