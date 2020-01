Von RuhrText

Hallenhockey

Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft: HTC Uhlenhorst – TSV Mannheim (Sa., 17 Uhr, Lehnerstraße)

Regionalliga-Spieltag der B-Mädchen in Mülheim mit HTC Uhlenhorst, Düsseldorfer SC, RW Köln, Club Raffelberg, THC Bergisch Gladbach, Gladbacher HTC und TV Jahn Hiesfeld (So., 10 Uhr, Lehnerstraße)

Sportkegeln

2. Bundesliga: SK Mülheim – KSF BW Solingen-Hilden (Sa., 13 Uhr, Kegelzentrum, Moritzstraße)

Schach

2. Frauen-Bundesliga: SV Mülheim-Nord – SK Langen (So., 10 Uhr, Schachzentrum, An den Sportstätten)

NRW-Klasse: SV Mülheim-Nord III – SV Turm Kamp-Lintfort (So., 11 Uhr, Schachzentrum, An den Sportstätten)

Handball

Verbandsliga: HSV Dümpten – HSG Bergische Panther II (Sa., 18 Uhr, Boverstraße)

Fußball

Kreispokalspiele: Mülheimer SV 07 – FSV Duisburg (So., 14.15 Uhr, Waldschlösschen), Mülheimer FC 97 – SV Genc Osman Duisburg (So., 14.15 Uhr, Ruhrstadion), Fatihspor Mülheim – MTV Union Hamborn (So., 14.15 Uhr, Prinzess-Luise-Straße), TSV Heimaterde – FC Albania Duisburg (So., 15 Uhr, Finkenkamp)

Testspiele: Mülheimer FC 97 – FC Bottrop (Fr., 19.30 Uhr, Ruhrstadion), RW Mülheim – FSV Kettwig (Fr., 20 Uhr, Winkhauser Weg), BW Mintard – TSV Meerbusch II (Sa., 11 Uhr, Durch die Aue), 1. FC Mülheim – FC Frohlinde II (Sa., 16 Uhr, Moritzstraße), BW Mintard II – SC Union Velbert III (So., 11 Uhr, Durch die Aue), TuSpo Saarn II – SuS Dinslaken II (So., 13 Uhr, Mintarder Straße), 1. FC Mülheim – SuS 21 Oberhausen (So., 15 Uhr, Moritzstraße), TuS Union Mülheim – SC Rheinkamp (So., 15 Uhr, Südstraße), SV Raadt – SV Heißen III (So., 15 Uhr, Zeppelinstraße)

Frauen-Testspiele: SV Heißen II – SV Wanheim (So., 13 Uhr, Hardenbergstraße), BW Mintard – TSV Fortuna Wuppertal (So., 15.15 Uhr, Durch die Aue)

Darts

2. NRW-Liga: DC Mühlenkrug Mülheim – Hot Shots Neuss (Sa., 20 Uhr, “Bistro Dal Dottore”, Aktienstraße)

Regionalliga: Dart-Devils Mülheim – Tomburg DT (Sa., 20 Uhr, „Speldorfer Hof“, Duisburger Straße)

Tennis

2. Herren-30-Verbandsliga: TC Selbeck – GW St. Tönis (Sa.)

Damen-Verbandsliga: Kahlenberger HTC – TC Bredeney II (Sa.)

2. Damen-Verbandsliga: MTV Kahlenberg – TC Schiefbahn (Sa.)

Damen-30-Niederrheinliga: Kahlenberger HTC – BG Eigen (Sa.)

Damen-30-Verbandsliga: TC Raadt – TC RW Düsseldorf (Sa.)

Badminton

Verbandsliga: 1. BV Mülheim IV – BC Recklinghausen (Sa., 17 Uhr, Ludwig-Wolker-Straße)

Bezirksranglistenturnier für U11- bis U19-Jugendliche in Mülheim mit Mülheimer Beteiligung (Sa./So., Innogy Sporthalle)

Basketball

Landesliga: TSV Viktoria Mülheim – Altenessener TV (So., 14 Uhr, Frühlingstraße)

Tischtennis

Landesliga: TTC Union Mülheim II – SC Buschhausen II (So., 11 Uhr, Luisenschule)