Ab dem kommenden Montag, 14. Juni, geht´s beim Sportbildungswerk wieder los!

Mit drei Kursen an der frischen Luft kann man nach der bewegungsarme Zeit endlich wieder etwas für die eigene Fitness und Gesundheit tun.

Dazu laden „Walking plus“, „Yoga-Fitness“ und „Hula-Hoop“ als aktuelle und trendige Themen ein.

Walking plus

Willi Wülbeck, Exchampion in der Leichtathletik, geht Walken und das in einer besonderen Variante. „Walking plus“ kombiniert den Klassiker mit Konditionstraining und gymnastischen Übungen. Dabei werden die quasi am Wegesrand auftauchenden Gegenstände wie Geländer, Treppen usw. als Übungsgelegenheiten genutzt – so entstand „Walking plus“. Treffpunkt ist der Parkplatz am Ringlokschuppen am Montag, 14., Dienstag, 15. und Mittwoch, 16. Juni, jeweils 16 Uhr. Die Teilnahme kostet 12 Euro.

Yoga hält gelenkig und fit

Am Mittwoch, 16. Juni, 17.30 Uhr, beginnt das Programm Yoga-Fitness auf der Wiese am Haus des Sports, Südstraße. YogaFitness ist ein effektives Trainings-Programm für Körper, Geist und Seele. Die Yogaübungen (Asanas) werden in fließenden Übergängen wie im Vinyasaflow aneinandergereiht und somit Herzkreislauf, Muskelkraft, Flexibilität und Koordination gleichzeitig trainiert. Drei Termine an drei aufeinanderfolgenden Tagen kosten 12 Euro.

Hula-Hoop lässt Hüften kreisen

Auf der Wiese am Haus des Sports, fängt am Diernstag, 15. Juni, 17.30 Uhr, ein kleiner Hula-Hoop Kurs an, der über drei aufeinanderfolgende Tage und Termine geht und auch 12 Euro kostet. Das Comeback des Spielzeugs Hula-Hoop aus früheren Tagen erlebt ein Comeback als effektives Fitnessgerät. Mit ihm werden Muskeln aufgebaut , Kalorien verbrannt und die Durchblutung gefördert. Lassen Sie die Hüften kreisen.

Die Kurse auf der Wiese vor dem Haus des Sports finden bei schlechtem Wetter und sinkenden Infektionszahlen unter den entsprechenden Bedingungen im Gymnastikraum 2 des HdS statt. Weitere Kurse für die Sommerferien und danach sind in Vorbereitung.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es beim SportBildungswerk im Netz unter

www.sportangebote-muelheim.de (Suchbegriff „Juni“), oder telefonisch unter 0208/30 850 31.