Mülheim an der Ruhr beteiligt sich vom 15. August bis 4. September zum bereits siebten Mal in Folge am Stadtradeln, einer Kampagne des Klima-Bündnis, dem Mülheim seit 1992 angehört.



Am 15. August ist es dann endlich soweit. Das diesjährige Stadtradeln kann nach der Corona-bedingten Verschiebung stattfinden. Gemeinsam mit den Bürgern in bundesweit bereits über 1.100 weiteren Landkreisen und Kommunen werden die Menschen dazu aufgerufen, für den Weg zur Arbeit, aber auch im Privaten auf das Fahrrad umzusteigen. Ziel ist es, in dem 21-tägigen Kampagnenzeitraum möglichst viele Menschen von den Vorteilen des Fahrrads als alternatives und klimafreundliches Verkehrsmittel zu überzeugen.

Das Fahrrad ist das ideale Verkehrsmittel – wo immer man unterwegs ist. Radfahren ist praktisch, macht Spaß, spart Zeit und Geld, darüber hinaus trägt jeder geradelte Weg zur Fitness bei. Immer mehr Menschen entscheiden sich ganz bewusst fürs Fahrradfahren – ob „normal“ oder mit elektrischer Unterstützung. Das Rad ist Ausdruck eines Lebensgefühls, Symbol einer modernen, fortschrittlichen Gesellschaft. Lebenswerte, zukunftsfähige Städte sind all jene, die vorbehaltlos aufs Fahrrad setzen. Sie schaffen die richtigen Rahmenbedingungen, damit ihre Bürgerinnen und Bürger sich aufs Fahrrad setzen.

Alle Interessierten, die in Mülheim wohnen, arbeiten, lernen oder in Vereinen aktiv sind, sind eingeladen beim Sadtradeln aufs Rad zu steigen – auf dass Lärm, CO2-Emissionen und Feinstaubbelastungen bald der Vergangenheit angehören, so Planungs- und Umweltdezernent Peter Vermeulen.

Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.stadtradeln.de.

Es können sich Einzelpersonen und Teams anmelden. Einzelpersonen radeln im „Offenen Team“. Ansprechpartner bei der Stadt ist Simon Temmesfeld, Klimaschutzmanager der Stadt, Tel. 0208/455-6050, muelheim@stadtradeln.de oder Simon.Temmesfeld@muelheim-ruhr.de.