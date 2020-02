Styrumer Themen und Termine

„Trinkwasser ist Umweltschutz“ ist das Motto von a tip:tap e.V. Franziska Adams und Alexandra Jaik stellen ihr Umweltprodukt auf der Stadtviertelkonferenz vor: „Generell ist alles besser als Einwegflaschen.“ Seit 1970 hat sich der Verbrauch von Flaschenwasser verzehnfacht. Styrum ist eine von 12 Kommunen bundesweit, die zur Wasserwende aufrufen. Das Mülheimer Trinkwasser ist heute sauberer denn je.

Mit Jonathan Thomas von der MSS konnte eine pädagogische Fachkraft für Styrum gewonnen werden. Er lud gleich zu "Midnight Sports“, einem offenen und kostenlosen Sportangebot in Mülheim Styrum ein. Jeden Freitagabend können Jugendliche und junge Erwachsene von 20:00 bis 24:00 Uhr in die Sporthalle Von-der-Tann-Straße kommen und Basketball bzw. Fußball spielen. Die HipHop-Serie mit der Caritas ist eine Kooperation. Die März-Termine sind: 14.3.: Marienplatz 1, 21.3.: Turnhalle Eisenstraße, 29.3. Feldmann-Stiftung. Alle Angebote im Sportpark sind unter www.sportpark-styrum.de einsehbar. Im Mai startet die Sportparknutzung. Der Styrumer Sporttag findet am 27. Mai statt.

Noch im Februar, am Sonntag, 16.2., um 15 Uhr findet die diesjährige Mitgliederversammlung des Styrumer Turnvereins an der Neustadtstraße 118 statt. Neuwahlen für die Ämter der 1. Vorsitzenden und des Sportwarts stehen auf der Tagesordnung. Der Workshop der Andreasgemeinde „My Life“ startet am 26. Februar in der Feldmannstiftung. „My Life“ ist ein sechsteiliger Lebenskurs. Jede Einheit orientiert sich an einer der folgenden Begriffe: Münze, Buch, Brücke, Musik, Pflaster oder Schatz. Eine Anmeldung ist bis zum 16.2. erforderlich.

In der Woche vom 9. - 15. März findet zum zweiten Mal die Bambule-Woche mit und von Judith Brinkmann und Lisa Hetzel statt. Es werden wieder zahlreiche Styrumer Schulen und Akteure mit von der Partie sein. Die Seniorenmesse ist am 28. März in der Willy-Brandt-Schule von 13 - 17 Uhr geplant. Und – wer gerne einen Spaziergang durch das Styrumer Grün mitmachen möchte: Treffpunkt ist der 7.3., 15 Uhr in der Seniorentagesstätte Schloss Styrum. Am 14./15. März findet das Vater-Kind-Wochenende statt. Ansprechpartnerin ist Stadtteilkoordinatorin Sabine Gronek.

Auch die Vertreter des SWB Quartierspunkt Styrum, Husein Alhammoud und Michael Moldenhauer, waren am Dienstag, 21. Januar, im Aquarius vor Ort und stellten Projekte und Aktivitäten vor. Die Woche der Nachbarschaft, das Demokratiefest und die Ferienspielwoche werden auch 2020 stattfinden. Bildungsangebote mit der Verbraucherzentrale für Flüchtlinge zum Thema Heizen oder Stromsparen sind für März und Mai geplant. Die Kooperation mit der Caritas „Gemeinsam stark – miteinander Leben gestalten!“ ist ein weiteres Angebot des SWB Quartierspunkt Styrum an der Sedanstraße und findet dienstags von 16 bis 18.30 Uhr statt.