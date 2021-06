Sowohl in der ersten als auch in den beiden letzten Sommerferienwochen finden auf der Anlage des KHTC Mülheim an der Mintarder Straße 21 mit dem erfahrenen Trainer-Team von PMTR-Akademie-Chef Uwe Schumann Tenniscamps statt.



Das Besondere: Fünf unterschiedliche Camp-Formate mit alters- und bedarfsorientierten Trainings- und Betreuungsformen die jeweiligen Altersgruppen und Spielstärken zwischen vier und achtzig Jahren. Während bei den Jüngsten das Motto lautet „Tennis ist ein Spiel“ und spielerisch Tennis gespielt wird, geht es bei den älteren Altersgruppen thematisch um „spielsituatives Training“ bis hin zu „Wettkampftraining“. Ein tennisspezifischer altersgerechter Athletiktest mit schriftlichem Feedback gibt allen Teilnehmern zusätzlich Tipps für ihr Fitnessprogramm. Zusätzlich erhält jeder Camp-Teilnehmer ein Tennis-Feedback mit Trainingsempfehlungen. Auch an die Berufstätigen ist gedacht: Diese können sich im „After-Work-Camp“ (09.-12. August) täglich von 18 h bis 20 h beim Tennis spielen aktiv entspannen. Das Training findet Corona-konform statt.

Infos und Beratung: unter www.pmtr.de oder direkt per Mail an nli@pmtr.de oder unter 0208 / 969 77 00 bei Nicole Liedtke