In der zweiten Herbstferienwoche bietet der KHTC Mülheim wieder Tenniscamps auf der Anlage an der Mintarder Straße 21 an.

Von Dienstag, 19. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober, ermöglichen drei unterschiedliche Camp-Formate individuelles Training für unterschiedliche Altersgruppen und Spielstärken. Während bei den Jüngsten das Motto lautet „Tennis ist ein Spiel“ und spielerisch Tennis gespielt wird, geht es bei den älteren Altersgruppen thematisch um „spielsituatives Training“ bis hin zu „Wettkampftraining“. Ein tennisspezifischer altersgerechter Athletiktest mit schriftlichem Feedback gibt allen Teilnehmern zusätzlich Tipps für ihr Fitness- und Athletikprogramm. Zusätzlich erhält jeder Camp-Teilnehmer ein Tennis-Feedback mit Trainingsempfehlungen. Das Training findet coronakonform statt. Infos und Beratung gibt es unter www.pmtr.de/veranstaltungen oder direkt per Mail an nli@pmtr.de oder unter Tel. 0208/9697700 bei Nicole Liedtke.