Die Termine des 25. Mülheimer Drachenboot-Festivals 2021und des achten Mülheimer IndoorCups 2021 stehen fest!Am 4. und 5. September heißt es zwischen Schloß- und Eisenbahnbrücke in der Ruhrarena zu Mülheim, zum 25ten Male beim Mülheimer Drachenboot-Festival wieder „Are you ready - Attention – go“.

In der großen Schwimmhalle des Hallenbades Süd treffen sich am Samstag, 27. November 2021, die Drachenboot-Teams, bei tropisch-feuchten31 Grad zum Wettkampf. Dort wird der achte Mülheimer Drachenboot-Indoor Cup der Sparkasse Mülheim an der Ruhr von der DJK Ruhrwacht durchgeführt und organisiert.

Informationen zu beiden Veranstaltungen sind unter www.drachenboot-muelheim.de oder www.djk-ruhrwacht.de abrufbar.Informationen zu beiden Veranstaltungen erteilt auch die Geschäftsstelle

der DJK Ruhrwacht, Mintarder Straße 19, 45481 Mülheim, dienstags in der

Zeit von 9 bis 12 Uhr und donnerstags in der Zeit von 16 bis 19 Uhr persönlich oder unter Tel. 0208/483071.