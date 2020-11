Am Ende fehlte nur ein Hals an einem weiteren Triumph von Torquator Tasso, diesmal im Allianz Großen Preis von Bayern, Gruppe I, dotiert mit 155.000 Euro über 2.400 Meter am Sonntag, 8. November.

Championjockey Bauyrzhan Murzabayev versteckte Torquato Tasso im hinteren Drittel des Feldes, während vorne die Stute Tabera sich weit vor das selbige legte. In der Endphase musste Torquator Tasso dann außen herum so manchen Meter mehr absolvieren, hatte dabei nicht den idealsten Rennverlauf.

Nach einem starken Schlussakkord und dem Sieg vor Augen wurde der bis dato beste Dreijährige Deutschlands innen noch von der einen Tick besser gehenden Stute Sunny Queen (Rene Piechulek) abgefangen. Dritter wurde Dicaprio mit Andrasch Starke im Sattel.

Diana Stall-Trainer Marcel Weiß kommentierte: „Das war zum wiederholten Mal eine ganz starke Leistung von Torquator Tasso, der nunmehr in Winterpause gehen wird. Wir sind keinesfalls enttäuscht, zumal der Hengst einen aufwändigeren Rennverlauf hatte. Alles gut. Die kommende Saison wird Torquator Tasso etwas später angehen, weil unser Hauptaugenmerk auf die zweite Jahreshälfte zielt.“