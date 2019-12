Am Samstag, dem 21.12.2019 wurde einmal mehr eine alte und liebgewonnene Tradition fortgesetzt.

Der SC Colonia Köln, in Gestalt von Hans Ehle, Geschäftsführer, sowie Sergei Briel, Jugendsportwart, öffnete am Olympiastützpunkt Rheinland in Köln die Pforten und richtete zum wiederholten Male sein Weihnachtssparring aus.

Unter Ihrer Regie sowie weiterenTrainern des SC Colonia Köln, treffen sich dort nun schon seit Jahren die Sieben- bis Vierzehnjährigen aus ganz Nordrhein-Westfalen als Jahresabschluss zu einem offenen Wettkampfsparring.

Und das Tradition verpflichtet sah man der Schar der „kleinen Boxern und Boxerinnen“ an, die sich im Olympiastützpunkt Rheinland tummelten und welche die nordrhein-westfälischen Vereine an diesem Tag vereinte.

Und so kam es nicht von ungefähr, dass bei gut 20 Paarungen vielleicht der ein oder andere Hoffnungsträger der Zukunft sein Können unter Beweis stellen konnte, so dass die vielen Eltern auch wirklich guten Sport zu sehen bekamen.

Der familiäre Charakter wurde auch durch die fleißigen Helfer „am Rande“ wieder hervorragend in Szene gesetzt, denn für das leibliche Wohl wurde auch, in Form von jeder Menge Kuchen, Kekse, selbstgemachten Plätzen, Kaffee und anderen Getränke, gesorgt.

Auch die Halle selber zierte schöne weihnachtliche Dekoration und unterstrich das Ambiente.

Es war ein kurzweiliger Vormittag, der mit einem gemeinsamen Aufwärmtraining begann und mit einer Medaille für jeden Teilnehmer und Teilnehmerinnen endete.

Wieder einmal rundum gelungen, auch, wenn die Weihnachtsferien für alle Beteiligten erst nach dieser schönen Tradition wirklich begonnen haben.