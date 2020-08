Am 13. August beginnt unter dem Leitfaden „Alltag in Bewegung“ das Angebot des Tanz Turnier Clubs (TTC) Mülheim zum AlltagsTrainingsProgramm (ATP). Der Kurs findet donnerstags in der Zeit von 15.30 – 16.30 Uhr in den Clubräumen an der Zeppelinstraße 193 statt und ist als Durchführung eines Dauerangebotes geplant. Unter Anleitung des zertifizierten Trainers Peter Schemkes erlernen die Teilnehmer altersgerechte und alltagstaugliche Bewegungen zur Verbesserung der persönlichen Mobilität. Zum Einstieg und Kennenlernen werden die ersten beiden Trainingseinheiten als kostenlose Schnupperstunden angeboten. Anmeldungen und weitere Infos bei Peter Schemkes unter Tel. 02066/4695876 bzw. peter.schemkes@ttc-muelheim.de